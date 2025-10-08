De los neandertales al espacio. Así es la 1º Exposición de Minerales y fósiles de Burgos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El potencial geológico y mineral de la provincia de Burgos se reivindicará desde el próximo viernes en el claustro del Monasterio de San Juan. Será la Primera Feria de Minerales y Fósiles de Burgos que nace de la mano del geólogo burgalés Julio García y que abordará desde los orígenes del coleccionismo hasta los minerales que llegan del espacio. Los primeros, una réplica de la colección de los neandertales de la cueva de Prado Vargas, protagonizan la parte expositiva de la muestra. Los segundos, meteoritos del espacio y un aparte de la soyuz golpeada por rocas del espacio, estarán en la Feria que contará con 12 expositores procedentes de toda España.

«Los homo sapiens no fuimos los primeros coleccionistas, desde hace poco se sabe que los neandertales también tenían pasión por acumular objetos minerales, se ha descubierto en Burgos, y tendremos minerales como los que ellos coleccionaban», explica García. El hallazgo tuvo lugar en la cueva burgalesa de Prado Vargas donde detectaron que los neandertales coleccionaban minerales de los alrededores. En concreto 15 especímenes de fósiles marinos del Cretácico Superior que estarán en el Monasterio de San Juan. «En colaboración con el equipo de investigación de Prado Vargas se han extraído piezas en el mismo lugar de donde los obtuvieron aquellos neandertales y formarán parte de nuestra exposición», señaló el geólogo burgalés que quiso recuperar la feria de geología que, hasta la pandemia, se celebraba en Salamanca pero «quería hacerlo en Burgos con toda la riqueza geológica y de fósiles que tiene la provincia».

Del espacio llegan los meteoritos de José Vicente Casado que formará parte de los 12 feriantes que se concentrarán en la cita burgalesa. «Además de meteoritos también nos ha prometido traer un trozo de la nave espacial Soyuz golpeada por meteoritos durante su viaje en el espacio», avanza. En la feria estarán presentes «piezas muy singulares de expositores muy especializados que abarca desde las cajas coleccionables para principiantes o niños a elementos más especializados», remarca Julio García.

En cuanto a la exposición, será una oportunidad para «mostrar la riqueza geológica y fosilífera de la provincia para lo que hemos podido contar con la colaboración de muchas instituciones burgalesas». De esta manera, el Museo de Dinosaurios de Salas aportará la visión paleontológica acercando fósiles que han formado parte de la exposición de la localidad. El Grupo Espeleológico Edelweiss, protagonista del descubrimiento de galerías y pasadizos subterráneos por espacios tan singulares como Ojo Guareña o la Sierra de Atapuerca. El Geoparque de las Loras que mostrará la singularidad de sus formaciones geológicas desde páramos calizos a cañones fluiables. El evento también cuenta con la colaboración del Museo del Petróleo de Sargentes de la Lora y la Fundación Atapuerca.