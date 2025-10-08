Dos detenidos en Burgos por robo con violencia y desobediencia a la autoridad

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Local detuvo el pasado fin de semana en dos puntos diferentes de la ciudad a dos hombres de 19 y 29 años, en actuaciones distintas, por delitos relacionados con un robo con violencia y con desobediencia grave a los agentes.

La primera intervención tuvo lugar el viernes, alrededor de las 9:15 de la mañana. Agentes de la Unidad de Protección Ciudadana que patrullaban por la confluencia de las calles Madrid y Aranda cuando se vieron obligados a intervenir ante una disputa entre dos varones. Uno de ellos fue identificado como el presunto autor de un robo violento ocurrido dos días antes en un establecimiento de hostelería de la calle Vitoria.

Según consta en la investigación, tras sustraer productos de alimentación, el joven forcejeó con el personal del local, llegando a tirar al suelo a una de las trabajadoras. La agresión quedó registrada por las cámaras de vigilancia. Tras ser reconocido, el joven de 19 años fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

La segunda detención se produjo en la madrugada del sábado 4 de octubre, a las 3:45, en la intersección entre Camino Casa la Vega y la calle Loudum. Los agentes acudieron tras un aviso por un accidente con fuga en la calle Duque de Frías.

En el transcurso de la intervención, dieron el alto a un conductor que presentaba signos de estar bajo los efectos del alcohol. El hombre se negó a realizar la prueba de alcoholemia y, tras discutir con un ocupante del vehículo, emprendió la huida a pie, desoyendo las órdenes de los agentes. Fue alcanzado y detenido tras ofrecer resistencia. Se le imputa un presunto delito contra la seguridad vial y otro de desobediencia grave.