Europa, la OTAN y España, a debate en el III Congreso de Seguridad y Defensa de la Universidad Isabel I

La Universidad Isabel I ha celebrado el III Congreso de Defensa y Seguridad, un encuentro que ha reunido a expertos del ámbito militar, académico e institucional para debatir sobre los desafíos de Europa ante la reconfiguración del orden global. Bajo el lema “Europa y la reconfiguración del orden mundial”, las jornadas abordaron el papel de la OTAN, la Unión Europea y España en un contexto marcado por la guerra de Ucrania, el auge de China y la inestabilidad internacional.

El rector Alberto Gómez Barahona inauguró el congreso destacando la necesidad del diálogo entre la universidad y las Fuerzas Armadas. “Europa debe ser protagonista en la defensa de su libertad y bienestar”, afirmó, defendiendo el papel del conocimiento como herramienta para reforzar los valores democráticos. El coronel Francisco de Asís Ramírez recordó que “la seguridad es un valor que sostiene todos los demás valores democráticos”, mientras el decano Reinaldo Batista subrayó la importancia de la reflexión interdisciplinar ante los retos del futuro.

Entre las ponencias, Mercedes Guinea (UCM) analizó el Libro Blanco de la Defensa Europea y la transformación del modelo común de seguridad, mientras las profesoras Adela Alija y Virginia Saldaña (Nebrija) debatieron sobre la autonomía europea y la necesidad de reformar sus instituciones. En el bloque dedicado a la OTAN, el coronel Carlos Latorre explicó los programas de cooperación con la UE y advirtió de las dificultades para equilibrar el peso de Estados Unidos. “La OTAN y la Unión Europea son estructuras complementarias en la defensa de la seguridad común”, señaló.

El coronel José Luis Calvo Albero destacó que España “ha pasado de ser un actor periférico a un socio fiable dentro del sistema internacional de seguridad”, y reclamó reforzar la cultura de defensa. En la clausura, el coronel Gabriel Flores (División San Marcial) recordó que “las amenazas actuales son globales y exigen respuestas coordinadas basadas en la cooperación, la disuasión y la defensa preventiva”.

La coordinadora de Investigación, María Hernández Moreno, cerró el congreso resaltando el compromiso institucional: “Estos encuentros nacen con la vocación de divulgar información objetiva y rigurosa...”. La Universidad Isabel I consolida así su papel como foro de reflexión sobre seguridad, defensa y futuro europeo.