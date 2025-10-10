El Concurso Nacional de Corales Antonio José celebra una nueva edición con cinco participantes

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El Teatro Principal acogerá este fin de semana una nueva edición de del Concurso Nacional de Corales Antonio José. Lo hará el sábado 18 a las 19.30 horas y contará con la participación de cinco corales seleccionadas de entre trece asociaciones.

«El objetivo de este certamen de renombre nacional y muy consolidado en el calendario es difundir la obra del músico burgalés Antonio José», recordó la presidenta de la Gerencia de Cultura, Andrea Ballesteros.

El certamen nació con motivo de la celebración del centenario del nacimiento del músico y compositor burgalés en el año 2002. Dado el éxito artístico y de público de esa primera cita, se han venido celebrando sucesivas convocatorias anuales hasta llegar hasta esta vigesimosegunda edición.

El compositor, investigador y profesor Alejandro Yagüe fue el primer director artístico del Concurso burgalés. Tras su fallecimiento, ha tomado su testigo el director de Coros Juan Gabriel Martínez Martín, quien apuntó que «muy importante estar unidos en la conservación de la música de Antonio José y este certamen es lo que pretende».

Las corales que intervendrán en esta convocatoria de 2024 son Cor Jove del Conservatori de Sant Cugat del Vallés; Evuah Ensemble Vocal de Alcalá de Henares; Arane Loinatz Abesbatza de Beasáin; el Coro Ángel Barja de León y el Coro Nox de Madrid.

Como agrupación invitada, el Coro de la Universidad de Burgos Ars Cantus, bajo la dirección de Javier Centeno, mostrará su buen hacer con un programa formado por obras de Beatriz Valbuena, Eva Tubilleja, Esther de la Iglesia y el propio Javier Centeno.

«Los coros han sido seleccionados de entre trece aspirantes por la calidad del programa, su trayectoria y por los audios y vídeos que nos han remitido», señaló Martínez. Cada coro participante interpretará un programa en el que se incluirá la obra obligatoria de este año, ‘Romance de Rosa Fresca’ de Antonio José. A ella se habrá de sumar otra obra de un compositor de Castilla y León y una más de libre elección.

El jurado estará formado por Basilio Astúlez, Ana Isabel Ayala Francés, Julio Domínguez, Ramón Gil González y Ulises Illán, prestigiosas figuras españolas de la música con reconocimiento internacional. Actuará como secretario Alejandro Pérez Moneo, presidente de la Federación Coral Burgalesa (FECOBUR).

Los premios

La coral ganadora recibirá un busto Antonio José y 3.000 euros; el segundo recibirá un diploma y 2.000 euros y el tercer clasificado, un diploma y 1.000 euros. «Hay que sumar el premio del público, que son 300 euros más un diploma» y el Gran Premio Nacional, que implica que el primer premio debe representar al concurso en 2026.