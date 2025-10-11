Incendio sin heridos junto a la sede de Policía Local y Bomberos en Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Susto en la tarde de este sábado por un incendio registrado en un bloque de viviendas en la zona norte de Burgos capital. Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales y las llamas no se han extendido.

El fuego se declaraba poco antes de las 6 de la tarde en el edificio Otamendi, ubicado en la confluencia de la avenida Cantabria con la calle Pozanos y a escasos metros de las instalaciones compartidas entre la Policía Local y el Cuerpo de Bomberos.

Con el incendio controlado en cuestión de minutos, los bomberos se subieron hasta la azotea para localizar el origen de las llamas. Según ha podido saber este periódico, todo apunta a que el fuego se produjo a raíz de un cortocircuito en una antena.

Los bomberos tuvieron que desplegar la escala hasta una altura considerable para llegar a la antena, ya que éstas se encuentran en una azotea que culmina un edificio de 10 plantas, en la parte más alta de la avenida de Cantabria, donde, además, existe un fuerte desnivel.

Para esta tarea fue providencial el camión autoescala de los Bomberos de Burgos, adquirido en 2021, que tiene una longitud total de 32 metros y alcanza una altura equivalente a unas diez plantas. Este vehículo de última generación, con un coste de 800.000 euros, desplegó ante el edificio Otamendi la cesta al extremo de la escala junto a la zona en la que se originó el incendio para sofocar las llamas, provista con un sistema capaz de lanzar hasta 2.000 litros por minuto y un sistema de protección contra la radiación térmica.

Los bomberos de Burgos ya habían recibido previamente un camión escala con una capacidad similar para actuar a diez pisos de altura, que fue adquirido en 2009 por 618.000 euros.

Por motivos de seguridad, y con varias dotaciones de Bomberos en el lugar de los hechos, la Policía Local ha procedido a acordonar la zona. Para ello, ha sido necesario cortar el tráfico desde la glorieta Jorge Luis Borges hasta la rotonda que conecta con la avenida Islas Baleares, la carretera del cementerio y la N-627.