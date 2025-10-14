Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El diputado socialista por Burgos Álvaro Morales defiende que el Gobierno ha invertido tres veces más en carreteras en la provincia desde 2018 que el último ejecutivo del PP, entre 2011 y 2018.

Según ha replicado al diputado popular Ángel Ibáñez en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, desde que gobierna Pedro Sánchez, se han invertido casi 600 millones de euros en carreteras en la provincia, de los que 465 se han destinado a conservación”.

Estas cifras sitúan a Burgos en el cuarto puesto nacional en cuanto a volumen de licitación, en el séptimo en inversión acumulada y en el sexto en inversión por habitante, como ha expuesto Morales.

El socialista ha contrapuesto estos datos con los que se registraron durante el último gobierno del PP, que supusieron una inversión de 139 millones de euros en carreteras entre los años 2011 y 2018. Por ello, ha explicado la abstención del PSOE a la Proposición no de Ley, (PNL), del Partido Popular, al que ha reprochado que “cuando gobernaba no mantenía carreteras, sino que las condenaba al deterioro”.

El diputado del PSOE ha planteado, sin éxito, una enmienda a la PNL del PP para instar al Gobierno a “continuar invirtiendo en la red de carreteras del Estado en la provincia de Burgos para mejorar la conservación y la seguridad ciudadana”.

Además, ha afeado al diputado del Partido Popular por Burgos Ángel Ibáñez que haya apoyado la iniciativa en datos de siniestralidad vial, “obviando la importante reducción de los accidentes mortales en la carretera N-I que supuso la liberalización de la AP-1 por el Gobierno socialista en 2018”.

Asimismo, le ha invitado a preocuparse por el abandono de la Junta de Castilla y León a las carreteras de su titularidad en la provincia. “Entre 2021 y 2025 la inversión autonómica apenas supera los 72 millones, muy por debajo de la cifra estatal. Si le preocupa tanto Burgos, empiece por reclamar a sus compañeros de Valladolid que no sigan dejando tiradas vías como la CL-629 o la Variante de Salas de los Infantes”, ha instado.

Según ha destacado, “la media anual de inversión estatal en las carreteras provinciales, de 66,4 millones, es cuatro veces mayor a la autonómica, de 14,6 millones”.