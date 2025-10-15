Cajaviva Caja Rural inaugura una nueva oficina en Burgos capital

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cajaviva Caja Rural inauguró hoy una nueva oficina en Burgos capital, la Urbana 11, ubicada en la calle Severo Ochoa. Esta apertura se enmarca dentro del plan de expansión y modernización de la entidad, que refuerza su compromiso con la cercanía y el conocimiento personalizado del cliente en su territorio de origen. En el último año y medio, este enfoque ha impulsado la apertura y renovación de una decena de oficinas en su ámbito operativo.

Con esta nueva incorporación, Cajaviva Caja Rural suma ya doce oficinas en Burgos capital, que se integran en una red de 91 repartidas por Castilla y León, Cantabria y Lleida.

El director General de Cajaviva Caja Rural, Ramón Sobremonte, visitó la nueva oficina durante su apertura, destacando el valor que esta iniciativa tiene dentro del plan estratégico de la entidad. Sobremonte subrayó que “cada nueva oficina representa una apuesta firme por el territorio y por nuestros socios y clientes. Apostamos por un modelo de banca que no se deslocaliza, sino que crece desde la cercanía, con equipos que conocen a las personas, las empresas y las necesidades reales de cada comunidad.”

El jefe de la zona centro de la provincia de Burgos, Javier García Bueno, destacó que “a pesar del avance de la digitalización, existe una demanda real y constante de servicios presenciales complementarios, donde el trato cercano y el asesoramiento personalizado son fundamentales. Nuestro modelo cooperativo, basado en la proximidad, nos ha permitido mantener y reforzar la confianza de nuestros clientes”.

Actualmente, el 87 por ciento de la operativa de la entidad se canaliza a través de medios digitales. Sin embargo, el director del Área de Negocio, Javier Casado, subraya que siguen "abriendo oficinas para que sean los propios clientes quienes elijan cómo quieren relacionarse con nosotros. Estamos disponibles para todo lo que necesiten, pero cuando llega el momento de hablar con un gestor, de confiar sus finanzas a alguien que les conozca, queremos estar ahí.

Casado añadió que en sus oficinas no es necesario pedir cita previa, porque en Cajaviva saben que el verdadero valor está en los vínculos personales que se crean con los vecinos y clientes “a través de la cercanía y el trato directo”.

Esta filosofía, que combina innovación digital con atención presencial de calidad, demuestro que la cercanía sigue siendo un valor diferencial. La nueva oficina en Severo Ochoa busca precisamente eso: convertirse en un punto de referencia para quienes desean relacionarse con su entidad financiera de forma directa, con la tranquilidad de saber que detrás hay profesionales comprometidos y preparados para acompañarles en la gestión de sus finanzas.

Por su parte, el nuevo director de la oficina, Héctor Martínez Bermejo señaló que “abrir esta oficina es un compromiso con la ciudad y sus vecinos, ofreciendo un espacio moderno y accesible, donde el cliente se sienta entendido y atendido. Combinamos la banca tradicional y la digital porque, aunque tengan su operativa en el móvil, saben que tienen una oficina a la que acudir cuando necesiten hablar con alguien que les conoce”.

Cajaviva Caja Rural presta actualmente servicio a más de 40.000 socios y 120.000 clientes en las provincias de Burgos, Segovia, Palencia, Valladolid, Cantabria y Lleida. Con esta nueva oficina, reafirma su vocación de servicio en el entorno local y su compromiso con el desarrollo económico y social de las zonas en las que opera.