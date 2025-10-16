Familia destina más de 400.000 euros para equipamiento de la residencia de Cortes

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado luz verde a un gasto de 424.468 euros para licitar el equipamiento de una parte de la Residencia de Personas Mayores ‘Cortes’ de Burgos, cuantía a ejecutar durante este ejercicio y financiada con cargo a los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Una vez finalizadas las obras que se han llevado a cabo en el ala larga del inmueble, es necesario equipar tanto las zonas comunes de la planta baja —concretamente, la sala de visitas, la peluquería y la sala multiusos— como las unidades de convivencia ubicadas en las tres primeras plantas.

El centro se estructura en unidades de convivencia para 15 personas cada una de ellas, espacios que son equiparables a un hogar particular en cuanto a comodidad, ambiente y confortabilidad, sin olvidar la seguridad, la higiene y la versatilidad de todo el mobiliario que se instalará en los espacios de uso compartido como el salón, donde se pueden realizar actividades cotidianas elementales como comer o socializar, así como en los baños, los dormitorios y los almacenes.