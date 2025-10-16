Desalojan cuatro edificios en Burgos por un escape de gas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un aviso por un escape de gas ha movilizado a los servicios de emergencias en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 12.07 horas en la que se alertaba de un escapes de gas producido por una máquina que estaba realizando unos trabajos a la altura del número 20 de la calle de San Zoles, en la zona sur de la capital burgalesa.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisaba del incidente al Centro Coordinador de Emergencias, así como a los a Bomberos de Burgos, a la Policía Local y a la Policía Nacional, así como a las empresas de suministro de gas.

Ya en la zona, y como medida preventiva, los servicios de emergencia han procedido a cortar la calle y han desalojado cuatro edificios, tres portales de siete alturas y uno de seis alturas.

Según la información facilitada por el 1-1-2, no hay personas heridas ni afectadas. Los servicios de emergencia trabajan en el lugar.