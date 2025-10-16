Desalojan cuatro edificios en Burgos por un escape de gas
Los servicios de emergencias trabajan en el lugar sin que haya personas heridas ni afectadas
Un aviso por un escape de gas ha movilizado a los servicios de emergencias en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 12.07 horas en la que se alertaba de un escapes de gas producido por una máquina que estaba realizando unos trabajos a la altura del número 20 de la calle de San Zoles, en la zona sur de la capital burgalesa.
El centro de emergencias del 1-1-2 avisaba del incidente al Centro Coordinador de Emergencias, así como a los a Bomberos de Burgos, a la Policía Local y a la Policía Nacional, así como a las empresas de suministro de gas.
Ya en la zona, y como medida preventiva, los servicios de emergencia han procedido a cortar la calle y han desalojado cuatro edificios, tres portales de siete alturas y uno de seis alturas.
Según la información facilitada por el 1-1-2, no hay personas heridas ni afectadas. Los servicios de emergencia trabajan en el lugar.