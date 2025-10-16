La Plaza de Santo Domingo de Burgos acogerá el sábado una pedalada para concienciar sobre la espondilitis anquilosante

El concejal de Sanidad, Carlos Niño, y el presidente de asociación, Luis Pérez, en la presentación de la pedalada por la espondilitis anquilosante.EUROPA PRESS

La Plaza de Santo Domingo de Guzmán de Burgos acogerá el próximo sábado, 18 de octubre, una pedalada para recaudar fondos y concienciar sobre la enfermedad autoinmune reumática crónica de espondilits anquilosante, que padecen 1.000 personas en la provincia.

La actividad se llevará a cabo de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, y se pretende superar los 1.000 kilómetros, todo ello a propuesta de la Asociación de Familiares y Personas con Espondilitis Anquilosante, con motivo de la conmemoración el lunes 20 de octubre del Día de la enfermedad.

El presidente de asociación, Luis Pérez, quien ha presentado la actividad este jueves en una rueda de prensa junto al concejal de Sanidad, Carlos Niño, ha precisado que la espondilitis anquilosante "es una patología crónica", que "no tiene cura actualmente", pero sí tiene tratamientos.

Es una dolencia con un elevado "componente genético", que produce inflamaciones en las articulaciones, sobre todo la columna vertebral, en la cadera y en otras articulaciones. La enfermedad provoca mucho dolor, rigidez e inflamaciones y es una dolencia con la que el paciente "convive a diario", ha incidido.

En este sentido, ha reivindicado que tan importante como cuidar al afectado es "hacerlo con los familiares", que son su núcleo más cercano para darles una mejor calidad de vida.

De este modo, la idea de la asociación, que cuenta con 200 socios, es que la cita sea un "punto de encuentro" en el que participen tanto afectados como familiares, pero también aquellos que no conozcan esta enfermedad.