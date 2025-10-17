PP y Vox dicen ‘no’ a la propuesta del PSOE de aplicar descuentos a jóvenes en el uso de instalaciones deportivas de Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

PP y Vox dijeron ‘no’ a la enmienda propuesta del grupo municipal socialista de incluir nuevos descuentos para jóvenes en la utilización de las instalaciones deportivas municipales. El grupo intentó que la modificación de la ordenanza de precios 411, que regula los precios públicos por la prestación de servicios en las instalaciones deportivas municipales, se completara con la creación de un abono joven, para edades de 23 a 29 años, a un precio de 27,40 euros y el cambio de los precios del abono de edades entre 15 y 22 años, al pasar de los 50,15 actuales a los 27,40 euros.

La propuesta finalmente quedó sobre la mesa y es que tanto Vox como PP pidieron a los socialistas aportar un «estudio económico que determine el impacto que esta rebaja tendría en las arcas municipales», tal y como señaló el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo.

«Es incomprensible que no se tenga en cuenta la realidad actual de los jóvenes de la ciudad, que a día de hoy siguen estudiando hasta más allá de los 24 ó 25 años o que arrancan su vida laboral con empleos con salarios más precarios», lamentó el concejal del PSOE, Julián Vesga.

Así, el edil socialista señaló que «la modificación aprobada es positiva por lo que incluye, pero negativa por lo que deja fuera» y porque «se aleja del objetivo de esta modificación que es promover y fomentar el deporte en esta franja de edad».

De esta manera la modificación de la ordenanza aprobada por el Pleno municipal implica que empadronados y no empadronados paguen lo mismo por el uso de las instalaciones deportivas municipales, cumpliendo así con la sentencia judicial que indicaba que no debían existir distintos baremos por este motivo y, de esta manera, se va a eliminar del texto de la ordenanza.

De esta forma, el ajuste de los precios de abonados a instalaciones deportivas «será el que corresponde a los empadronados», que es inferior al de los no empadronados, tal y como recordó el responsable de Hacienda.

La modificación de la ordenanza también implica ampliar las bonificaciones del 75% a todos los clubes deportivos, más allá de los federados, incluyendo también a las sociedades anónimas deportivas (SAD). «Este cambio permitirá rebajas para los clubes que no sean SAD y, por tanto, a aquellos que cuentan con categorías inferiores que hasta ahora no se beneficiaban de dicha bonificación, lo que suponía un agravio comparativo», apuntó Manzanedo.