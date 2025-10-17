La oposición recrimina al PP que decida los usos del colegio Marceliano Santa María de forma unilateral

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La Corporación municipal ha acordado la formalización de la desafectación del Colegio Marceliano Santa María. Tal y como avanzó el concejal de Patrimonio, Ángel Manzanedo, este centro pasa de la Junta de Castilla y León a manos municipales para que sea la ciudad la que le dé una nueva utilidad. Una utilidad que, según recordó el popular, «tendrá un carácter cultural y que en el año 2026 estará a disposición de los vecinos de la Barriada Inmaculada».

Un uso cultural que no acaba de convencer a la oposición. Para Vox, tal y como apuntó el concejal Ignacio Peña, «no es lógico que el equipo de Gobierno, estando en minoría, decida de forma unilateral y sin contar con el resto de grupos los usos del espacio» mientras que los socialistas acusaron a los populares de «no escuchar a los vecinos de la barriada», aseguró la concejal Sonia Rodríguez.

«Más que un proyecto cultural y musical, lo que necesita el barrio son programas de integración social, especialmente destinados a la población infantil y juvenil» y «así nos lo han hecho saber los vecinos», apuntó Rodríguez. Ante esta petición, los socialistas se encontraron con el 'no' del equipo de Gobierno. «La cultura es dinamizadora de la sociedad y en nuestro caso, igual que ustedes, también hemos hablado con vecinos y el centro cultural es una gran apuesta de este equipo de Gobierno por el barrio».

A este tenor, la concejal socialista animó a los populares a «estudiar usos compartidos en el espacio». Un espacio que Rodríguez no cree que esté listo en el año 2026, «como ha prometido Ayala» por «el estado en el que se encuentra». Según las indicaciones de Manzanedo, la nueva dotación podría estar disponible para los burgaleses a lo largo de 2026 y antes de todo ello será necesaria la redacción del proyecto, su aprobación y la ejecución de las obras.

Desde junio de 2022 este colegio solo ha vivido la visita de los vándalos en varias ocasiones, según ha denunciado el vecindario en diversos momentos. Durante un Pleno celebrado en octubre de 2023, el grupo municipal socialista, ya en la oposición, propuso que se pusieran en marcha los trámites para la reversión del edificio a manos municipales. En ese momento, el PSOE se llevó un ‘no’ rotundo a esta propuesta y, desde entonces, se desconocía si desde el PP se estaba realizando algún trámite en ese sentido.