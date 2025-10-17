La Junta recepcionará las obras del Parque Tecnológico de Burgos el próximo 23 de diciembre

Los trabajos de urbanización del Parque Tecnológico de Burgos están al 75% de ejecución.TOMAS ALONSO

23 de diciembre. El vicealcalde de Burgos, Juan Manuel Manso, afirmó en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Burgos que la Junta de Castilla y León recepcionará las obras del Parque Tecnológico el martes 23 de diciembre.

El popular aseguró que la Administración regional está a punto de finalizar esta instalación de más de un millón de metros cuadrados y confía en que «no habrá más retrasos». Lo hizo tras apuntar que «las denuncias y procedimientos contenciosos» desarrollados por el Ayuntamiento de Cardeñajimeno están detrás de un proceso que «todavía no ha finalizado».

El concejal de Urbanismo recordó que el Parque Tecnológico «será el más grande de la Comunidad», al tiempo que señaló que si bien la finalización de las obras estaba prevista para el verano, las condiciones climatológicas han retrasado los trabajos.

El anuncio se hacía dentro del debate de la propuesta de Vox que solicitaba «instar al Gobierno central a revisar la potencia eléctrica de Burgos, evitando la pérdida de inversiones y la paralización de nuevas instalaciones empresariales» y que salió adelante con los votos favorables de P y Vox y la abstención del PSOE.

La proposición incluyó la enmienda de los socialistas que pide que el Ayuntamiento de Burgos presente alegaciones a la propuesta de planificación eléctrica del Ministerio para la Transición Económica y el Reto Demográfico (MITECO) de cara al 2030.

La abstención de los socialistas llegaba porque si bien se acogió su propuesta de alegaciones, Vox se negó a eliminar la parte de su proposición en la que se habla de expropiaciones de terrenos «para llenar los campos de plantas fotovoltaicas y eólicas» y en la que se defendió la importancia de la energía nuclear, «eliminada en la provincia burgalesa».

Por su parte, Manso aseveró que el principal actor en la mejora de la potencia eléctrica es el Gobierno central y afirmó que «desde la Junta de Castilla y León hace tiempo que se instó al Gobierno nacional a mejorar esta cuestión y encontrar una solución».

MERCADO NORTE

Por otra parte, PP y Vox también dieron luz verde, con la abstención del PSOE y en cumplimiento del compromiso adquirido en 2021 por la exministra socialista de Industria, Reyes Maroto, instar al Gobierno de España a que garantice su aportación de 2,4 millones de euros a la construcción del nuevo Mercado Norte.

A este tenor, el portavoz del grupo municipal socialista, Daniel de la Rosa, aseguró que la aportación del Gobierno central «llegará» pero «no será en 2026».

