Detenidas cinco personas por robar varios centenares de prendas de cuero de una tienda de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de Burgos detuvieron y pusieron a disposición judicial a cinco personas, todas ellas vinculadas con varios robos con fuerza cometidos en un mismo establecimiento de productos de piel de Burgos, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Según los resultados de la investigación policial, ya elevada a la autoridad judicial junto con los investigados, y desarrollada en dos fases consecutivas a lo largo del último mes, un negocio de confección y venta de pieles, cerrado desde hace varios años al público, fue forzado desde mediados de septiembre en varias ocasiones. Como consecuencia de dichas acciones delictivas, los presuntos autores se apoderaron de casi doscientas prendas de vestir confeccionadas en cuero y piel.

La investigación se inició a raíz de la detención por parte de la Policía Local de Burgos de dos personas (un hombre y una mujer), sorprendidos in fraganti mientras cargaban abrigos y chaquetas de dicho negocio en un vehículo. Durante dichas diligencias, efectivos de la Policía Nacional intervinieron también el patinete con el que uno de los implicados realizaba presuntamente labores de vigilancia del lugar.

Además, otra actuación policial en un domicilio de la capital, permitió descubrir más género coincidente con el sustraído, lo que indicaba una conexión evidente entre los moradores de dicha vivienda y la actividad delictiva investigada. En su denuncia en sede policial, los responsables del negocio de pieles ya cerrado manifestaron que el número de prendas robadas ascendía a varios centenares, por lo que la Policía Nacional entiende que una parte importante de lo sustraído ya habría sido vendido a terceros, ya que se han recuperado un total de 186 prendas. En todo caso, el perjuicio económico asciende a decenas de miles de euros.

La Operación ‘Pelis’ de la Policía Nacional de Burgos incluye dos registros en domicilios de Burgos, utilizados para guardar y “dar salida” de manera discreta a la ropa robada. También seis detenciones, cinco detenidos, uno de ellos en dos ocasiones diferentes; 186 prendas de piel recuperadas, abrigos, cazadoras, chaquetas, americanas y guantes, ya devueltas a sus propietarios; así como un vehículo intervenido, propiedad de uno de los detenidos, y empleado para cometer los hechos y transportar el material sustraído. Los investigadores no dan por concluida esta operación policial, y no descarta la vinculación delictiva de más personas en los hechos.