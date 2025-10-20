Sale a la venta la Lotería de Navidad solidaria que Cajaviva destina al Banco de Alimentos de Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Cajaviva Caja Rural vuelve apoyará un año más al Banco de Alimentos de Burgos con la venta de Lotería de Navidad solidaria. Esta colaboración cumple diecisiete años y es «un compromiso con la inclusión y la integración social de las personas en riesgo». Así lo recordó el presidente de la entidad bancaria, Jesús María Hontoria, quien apuntó que las participaciones- que tendrán un precio de cinco euros, de los cuales uno se destina a la entidad- ya están a la venta en todas las oficinas bancarias de la capital y la provincia.

«Esta iniciativa no solo busca recaudar fondos, sino visibilizar otras problemáticas y ahora estamos ante una realidad urgente como es que hay miles de familias que no tienen un hogar», señaló y recordó que «según datos oficiales 4 millones de personas en España alguna vez han estado en la calle o no han podido dormir bajo techo».

Unas cifras que repercuten en distintas entidades sociales. «Solo el año pasado, Cáritas atendió a 10.000 personas, un 16% de ellas con empleo, pero en situación de vulnerabilidad», apuntó Hontoria, quien puso de manifiesto el «grave problema de acceso a la vivienda que existe en nuestro país actualmente».

El objetivo, como cada año, es «vender todo el número y que se transforme en ayuda para las familias que lo necesitan: 9.600 euros, que la entidad redondea a los 10.000 euros». Y es que «quien compra esta participación, no solo busca suerte, también ayuda a sostener dignidades y abrir oportunidades donde solo hay incertidumbre», apuntó el director de la entidad bancaria.

Por su parte, Julián Martínez Pantoja, presidente del Banco de Alimentos de Burgos se hizo eco de los datos de la Encuesta de Población Activa que «muestran una ligera mejoría en el porcentaje de población en riesgo de exclusión social, alcanzando el 25,8%, mientras que la carencia severa afecta al 8,30% de la población o lo que es lo mismo 4 millones de personas en nuestro país».

Si bien la reducción del porcentaje respecto al año anterior «es positiva», la realidad es que «el coste de la vida ha lastrado de forma severa la capacidad de consumo de las familias». «Llevamos muchos años por encima del 20%» y «asistiendo a la cronificación de la situación de personas en situación de pobreza».

Una situación contra la que el Banco de Alimentos de Burgos lleva luchando treinta años. «Es esperanzador que después de 30 años, los apoyos privados y públicos nos sigan permitiendo abastecer todas las necesidades de la provincia burgalesa con solvencia».

En 2024, el Banco de Alimentos de Burgos «recibió y repartió a otras entidades 2,5 millones de kilos de alimentos». Del total, «el 60% procede de la industria agroalimentaria, un porcentaje que en el año 2025 se sigue manteniendo».

El 2024 se cerró en la entidad con 9.124 personas atendidas de forma indirecta. Una cifra que este año «se reducirá ligeramente», al igual que el número de kilos de alimentos y es que, «ahora, la ayuda europea se canaliza por otras vías».

En cualquier caso, Martínez Pantoja avanzó que «los datos computados hasta el 30 de septiembre de 2025, evidencian un buen año, con cifras similares a las de 2024». En lo que va de año, la entidad «ha gestionado un total de 1,8 millones de kilos de alimentos».

Por otra parte, la entidad bancaria hizo entrega al Banco de Alimentos de un cheque de 2.000 euros. Esta donación forma parte de la recaudación conseguida el ‘Día Solidario’ convocado por el Grupo Caja Rural en colaboración con el equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA.