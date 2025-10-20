Feijóo advierte de que “un país subsidiado no es un país igualitario”

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, defendía en el Congreso Nacional de la Empresa Familiar celebrado en Burgos que en España “tiene que merecer la pena trabajar” y advirtió de que “un país subsidiado no es un país igualitario”. Durante su intervención, el líder popular consideró que el trabajo debe volver a tener valor para que el esfuerzo “tenga sentido”.

Feijóo afirmó que “ninguna nación puede progresar si su gente deja de creer que el trabajo mejora las cosas” y alertó de que, cuando eso ocurre “se desmorona la economía y también se desmorona la autoestima de una sociedad”. En este contexto, denunció que España vive “un fuerte problema de desafección” por diversos motivos, entre ellos “la presión fiscal que asfixia al país”, la “sensación de que pagamos más y recibimos menos”, la “impunidad que se fomenta desde el Gobierno”, la “desconfianza del emprendedor”, la “burocracia” y el “intervencionismo”.