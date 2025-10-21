Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Dudas y recelos en la recta final del Parque Tecnológico de Burgos. Con la recepción de las obras prevista para el próximo 23 de diciembre y 15 años de larga espera, el PSOE no descarta que el proyecto se haya visto salpicado por un «sobrecoste encubierto». Eso explicaría, por ejemplo, que el anteproyecto de presupuestos presentado por el Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco incluya una partida de más de 7 millones de euros para el próximo ejercicio.

«¿Cómo es posible?», se preguntaba este martes la procuradora socialista Virginia Jiménez antes de apuntar que el Ejecutivo no ha precisado en qué se piensa invertir dicha cantidad. En base a ello, su compañero Luis Briones avanzó que su grupo solicitará una auditoría al Consejo de Cuentas de Castilla y León para que investigue para qué se ha destinado cada euro consignado y, de paso, esclarezca cuál será el coste real del proyecto.

Lo que el PSOE pretende, a grandes rasgos, es llegar hasta el fondo del asunto. Igual que sucedió con el caso Perla Negra tras observar que «no se correspondían las cantidades». Esto quiere decir, al menos por ahora, que los socialistas intuyan un posible caso de «malversación o prevaricación». Su intención, según puntualizó Briones, es esclarecer «por qué ha habido tantos modificados» y seguir el mismo procedimiento que se impulsó en su día con el sobrecoste del Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

¿Presupuesto o «paripé político»?

Más allá de esta cuestión, el PSOE insiste en que el borrador presupuestario del Gobierno autonómico es, en realidad, un «paripé político». Un documento «chapucero» e «ilegal» al no aprobarse el capítulo 20 en la Mesa de las Cortes, donde el PP se abstuvo al igual que Vox.

«El Partido Popular parece que está de fiesta», sentenciaba el socialista Jesús Puente convencido de que el anteproyecto de Mañueco forma parte de una mera «estrategia electoral». Es decir, una «huida hacia delante» en respuesta al «acorralamiento» de un PP que tiene que «vender algo» porque «Vox le está pisando los talones». En definitiva, un presupuesto «poco creíble y poco defendible».

Pese a todo, los socialistas ya dejaron claro -a través de su secretario autonómico, Carlos Martínez Mínguez- que se abstendrán en la votación del techo de gasto para facilitar su aprobación. De esta forma, pretenden dar un «voto de confianza» al Ejecutivo regional para favorecer una posible negociación de las cuentas. No en vano, Puente se muestra convencido de que Mañueco «no tiene intención de negociar» pese a su «minoría parlamentaria».

Lo ideal, a juicio del PSOE, sería que el PP retire su anteproyecto una vez aprobado el techo de gasto y presente un nuevo tendiendo la mano a la oposición. No parece muy probable y, aparte, los plazos son ajustados. Más que nada porque se tendría que dar luz verde al presupuesto en enero habida cuenta de que las elecciones autonómicas se celebrarán el 15 de marzo.

A Briones no le cabe duda de que Juan Vicente Herrera ya hubiese descolgado el teléfono para sentarse a negociar con el líder de la oposición. Sin embargo, cree que lo único que intenta Mañueco es «ganar tiempo» aun siendo consciente de que las cuentas presentadas como las más altas de la historia suponían empezar «la casa por el tejado».

Inversiones en Burgos

Independientemente de que el presupuesto no se pueda ejecutar salvo que los 'populares' «hayan llegado a un acuerdo con Vox», el PSOE lamenta que Burgos sea la tercera provincia con más inversiones, por detrás de León y Valladolid, y la sexta con menor cantidad percibida por habitante.

Entrando en materia, a Briones le chirría que el hospital de Aranda de Duero vuelva a contar con una partida de 39 millones. Y poco más, ya que las cuentas no incluyen partida alguna para las circunvalaciones previstas o el grado de Enfermería.

Tampoco oculta Jiménez su malestar en relación a Miranda de Ebro, donde el centro de salud Oeste y el tercer instituto vuelven a brillar por su ausencia en los presupuestos. Aparte, Briviesca se lleva «cero euros».

Por todo ello, los tres procuradores burgaleses insistieron en la necesidad de que el Gobierno regional reconsidere su postura, reelabore los presupuestos y, sobre todo, tenga en cuenta las demandas que el PSOE lleva tiempo poniendo sobre la mesa.