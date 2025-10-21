Servicios Sociales incrementa la aportación a 9 asociaciones que trabajan la inserción laboral en Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Nueve asociaciones burgalesas que trabajan en la inserción laboral de personas con discapacidad verán incrementada la aportación económica que reciben por parte del Ayuntamiento de Burgos. En el último Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales, se ha dado cuenta de la resolución del incremento de los convenios, que pasa de 10.300 euros a 12.100 euros anuales.

La presidenta de este órgano, la concejala Mila del Campo, ha explicado que Burgos es referente en el empleo inclusivo y, siguiendo esta línea, desde el equipo de Gobierno se ha apostado por destinar más recursos, tal y como fue aprobado en la segunda modificación presupuestaria que se realizó hace unos meses. Las entidades que se beneficiarán son Apacid, Aransbur, Autismo Burgos, Aspanias, Síndrome de Down, Prosame, Aspaym, Cocemfe y Apace.

Por otro lado, en el orden del día se incluía la segunda prórroga del convenio con la ONG Amycos destinado a la campaña de Burgos por el Comercio Justo, que cuenta con una aportación municipal de 12.000 euros. Además, se ha informado de la primera prórroga del convenio con Apace, con 53.906 euros, así como de la continuidad del convenio con Promoción Gitana, en este caso dotada de 174.426 euros. «Todas estas campañas están destinadas a reforzar la atención social e inclusión de colectivos vulnerables», añadió.

El Consejo de Administración aprobó la cuenta justificativa del convenio con Aclad del año 2024, para ayuda al drogodependiente, con una asignación de 24.889 euros

Por otro lado, Del Campo salió al paso de las críticas del grupo municipal socialista sobre la paralización de la Concejalía de Juventud, cuando ellos convocaban los consejos sectoriales «tarde y mal» cuando estuvieron en el Gobierno municipal. «Nos ha sorprendido las críticas de Estrella Paredes», dijo.

A este respecto, indicó que la Concejalía está abierta a la colaboración y el diálogo con los colectivos de jóvenes y a promover las líneas de trabajo que sean necesarias. Sobre los malos resultados de participación de la campaña contra el consumo de pornografía, Del Campo señaló que es cierto que pocos colegios quisieron participar de los talleres, pero "fue un éxito en cuanto a visualizaciones" y se contó con el apoyo de asociaciones como la Fundación Proyecto Hombre y Betania.

Por otro lado, la concejala popular destacó el buen funcionamiento de programas para jóvenes como el Funny Weekend, de ocio alternativo, que ha incrementado el número de actividades y de usuarios en los últimos meses, cuando hubo un momento en el que se ponía en duda su continuidad por la baja participación. "El Espacio Joven sigue creciendo y el convenio deportivo con la Fundación Eusebio Sacristán es un éxito", destacó, a pesar de que la concejala Estrella Paredes lamentaba que solo participasen una treintena de jóvenes, cuando contempla unas 80 plazas.