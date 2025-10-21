El Festival de la Morcilla de Burgos aspira a consolidarse como cita de referencia nacional e internacional

Los cocineros Miguel Cobo y Ricardo Temiño, el concejal de Turismo, Carlos Niño, el presidente de la Federación de Hostelería, Enrique Seco, y el gerente de la IGP Morcilla de Burgos, Rafael González, presentaron el primer Festival de la Morcilla de Burgos.SANTI OTERO

El Festival de la Morcilla de Burgos calienta motores. En apenas tres días esta cita recién nacida colocará al producto al que rinde culto en el lugar que merece, cara a cara con la Catedral. En la plaza del Rey San Fernando, precisamente, se instalarán entre el 24 y el 26 de octubre las dos carpas que albergan la nutrida programación prevista en torno a una elaboración que es "la mejor embajadora de su tierra".

La Federación de Hostelería daba un paso al frente para saldar la eterna deuda de la ciudad con su "insignia gastronómica". Este empeño cristalizaba un proyecto "transversal y colaborativo" que, según su presidente, Enrique Seco, busca potenciar la imagen de Burgos como ciudad gastronómica y poner en valor la hostelería como un sector innovador y creativo.

Se inspira este afán en el logro que Burgos alcanzó en 2013, cuando obtuvo el título de Capital Española de la Gastronomía, que supuso "un antes y un después". "Generó un impacto económico de 18 millones de euros, según el Colegio de Economistas. El turismo busca experiencias únicas, y Burgos puede ofrecer un patrimonio cultural y una gastronomía diferentes", señaló en la presentación del evento, convencido, igual que sus compañeros de mesa -los chefs Miguel Cobo y Ricardo Temiño, el concejal de Turismo, Carlos Niño, y el gerente de la IGP Morcilla de Burgos, Rafael González-, de que el evento que trata de recuperar aquel espíritu se consolidará como referencia nacional e internacional.

En este sentido, Seco insistió en que la morcilla de Burgos es el mejor elemento para construir una narrativa propia: "La morcilla nos identifica de forma inmediata. Somos lo que somos, y debemos poner en valor aquello que nos hace únicos". En la misma línea, se pronunciaron los citados cocineros, dos de los tres con estrella Michelin de la provincia que participan en el festival. "Vamos a potenciar un producto cuyo mejor exponente de España y del mundo se encuentra aquí", sentenciaba Cobo, para resaltar la importancia de lo que supone esta propuesta. "La morcilla no es solo gastronomía, es cultura, memoria y familia. Representa lo que somos", añadía "emocionado", para destacar, igual que hizo Temiño, la versatilidad de esta elaboración.

El propietario de La Fábrica, por su parte, aseveró que "la morcilla tiene un potencial enorme y puede brillar tanto en la tradición como en la vanguardia". Lo demostrarán ambos junto a Alberto Molinero el sábado, con una idea "un tanto loca", matizó Cobo, que Temiño ampliaba: "Vamos a hacer algo rompedor que sabemos que no va a dejar indiferente a nadie: elaboraciones dulces. Va a ser divertido".

Seco desglosó los datos del festival, en el que tienen cabida, además de los cocineros de prestigio ya mencionados, "más de 20 chefs, los mejores sumilleres, 3.000 pinchos de morcilla, 1.000 copas de vino de las denominaciones de origen Ribera y Arlanza, 1.200 degustaciones únicas, 12 exhibiciones, dos concursos, tres conciertos, tres diálogos gastronómicos, seis bodegas, seis productores IGP y una ruta por 30 establecimientos".

En cuanto al Concurso Nacional de la Tapa de Morcilla de Burgos, el presidente de la Federación de Hostelería anunció que los finalistas que competirán por el galardón son José Ignacio Gordo, del restaurante Aromas de Rioja, ubicado en Calahorra, Ekaitz Durán, del restaurante Víctor Montes de Bilbao, Vanesa López, del bar Piscinas de Quintanadueñas y Jano Mory, de Sabores Peruanos Gourmet, establecimiento burgalés. En la categoría amateur mostrarán su dominio Carolina González Ortega, Alba García Hernández, Delia Rodríguez Varona y Rodrigo Gil Mateo.

Como broche, avanzó, la sorpresa del festival la dará el San Pablo Burgos. Toda la plantilla participará el domingo por la tarde en un taller de elaboración de morcilla dirigido por Alejandro Sagredo, chef del Hotel Las Vegas.

En esta primera edición, la cocina invitada será la de León y Zamora, que mostrarán una morcilla diferente a la de Burgos a través de creaciones culinarias únicas. Los chefs zamoranos Santiago Vicente (Hotel Rey Don Sancho) y Jonatan Garrote y el leonés Javier Rodríguez (Restaurante Delirios) serán los encargados, también el sábado, de dar a conocer creaciones con la elaboración típica de su tierra.

Conviven en armonía en el programa del festival, y lo harán sobre el terreno el mismo día 25, con otros seis cocineros burgaleses que presentarán platos diversos con la morcilla como ingrediente principal. Será el turno de José María Temiño, del restaurante Maridaje’s, Ángela Vázquez, de El Bosque Encantado GastroGin, Luis Eduardo Calojero, del Paquita Mariví GastroBar, Antonio Arrabal, del restaurante La Jamada, Jano Mory, del restaurante Sabores Peruanos e Isabel Álvarez, del restaurante Maricastaña.

Un menú, a la postre, muy completo, 'alimentado' por el convenio suscrito entre la Federación de Hostelería y el Ayuntamiento de Burgos y aderezado por la presencia de las bodegas El Holgazán, Olimarum, Mosaico de Baco, Alidis, Sierra y Gotas de Rocío y de las empresas de la IGP Morcillas Tere, Morcillas Lesmes, Morcillas La Antigua de Gamonal, Morcillas El Revillano y Morcillas La Ribera.

El evento cuenta además con la colaboración de la Diputación Provincial a través de Burgos Alimenta, la Escuela de Hostelería, la Asociación de Sumilleres, Coca-Cola y San Miguel.