Herido un ciclista de 16 años tras sufrir un accidente en Burgos
El ciclista chocó contra un turismo en la avenida Casa de la Vega
Un ciclista, de 16 años de edad, resultó herido este martes, tras sufrir un accidente en la Avenida Casa de la Vega, en la capital burgalesa, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
El Centro de Emergencias de la Comunidad recibió un aviso a las 14.34 horas que alertaba de la colisión entre un turismo y un ciclista en la citada avenida de Burgos. Según reportaron, había un ciclista herido, un varón de 16 años que se quejaba de dolor en la cadera. Se dio aviso entonces a la Policía Local, a la Policía Nacional y a Emergencias de Sacyl.