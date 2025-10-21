Herido un ciclista de 16 años tras sufrir un accidente en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un ciclista, de 16 años de edad, resultó herido este martes, tras sufrir un accidente en la Avenida Casa de la Vega, en la capital burgalesa, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El Centro de Emergencias de la Comunidad recibió un aviso a las 14.34 horas que alertaba de la colisión entre un turismo y un ciclista en la citada avenida de Burgos. Según reportaron, había un ciclista herido, un varón de 16 años que se quejaba de dolor en la cadera. Se dio aviso entonces a la Policía Local, a la Policía Nacional y a Emergencias de Sacyl.