La UNED inicia el curso con nueva oferta académica y alumnos más jóvenes

Un momento de la apertura del curso 2025/2026 de la UNED, en el salón de Estrados de la Diputación Provincial.TOMÁS ALONSO

La sede en Burgos de Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) celebró la apertura del curso 2025-2026 en constante renovación con el acto solemne en el salón de Estrados de la Diputación de Burgos.

Para el año académico que comienza destaca la oferta nueva, con grados y másteres, adaptados a las necesidades de la sociedad y de las inquietudes formativas de su alumnado. Así lo explica, Ángel Villanueva, director del centro burgalés, que destaca la buena salud del que está considerado el campus más grande de España y prácticamente de Europa.

El ritmo de matrícula, a falta de acabar el plazo (el próximo 22 de octubre) es bueno, por lo que las expectativas pasan por superar los 800 alumnos inscritos en la sede de la calle Eloy García de Quevedo, donde comparte espacio con la Escuela Politécnica de la Universidad de Burgos. Desde junio comienzan las inscripciones, pero suelen ir en aumento en estos últimos días, tanto en el centro como online.

Este curso han comenzado a ofertar nuevos dobles grados como Derecho y Trabajo Social, así como Ciencia Política y Sociología. En cuanto a las titulaciones de posgrado, destacan los nuevos másteres implantados desde este curso como son Gestión del Cambio Climático, Derecho de Seguros, Ciberseguridad, Ingeniería y Ciencia de Datos, e Investigación en Inteligencia Artificial.

Además, la UNED está ultimando la documentación para próximamente impartir titulaciones que, según comenta Villanueva, serán muy demandadas en próximos cursos. Se trata de los grados en Inteligencia Artificial, Comunicación, Estudios de la Antigüedad, Filosofía Política y Economía, así como Ciberseguridad.

La titulación más demandada por los alumnos burgaleses sigue siendo Psicología, seguida de Derecho. Además, también es muy valorada la formación que ofrecen para propiciar el acceso a la universidad para mayores de 25 y de 40 años. «Aquellas personas que no hicieron en su día la prueba acuden a estos cursos con los que consiguen un alto nivel de éxito», explica Villanueva, que traduce ese éxito en aprobados y, por tanto, en nuevos estudiantes universitarios.

En este sentido, pone en valor el trabajo del profesorado en este campo, ya que los tutores están a disposición de los alumnos para resolver dudas y aconsejarles en aquello que necesiten. Destaca, por tanto, el carácter semipresencial de los estudios a distancia, que tienen un componente más personalizado que se adapta a las necesidades laborales y de conciliación familiar del alumnado.

La plantilla docente alcanza los 47 profesores-tutores que «se vuelcan» con su alumnado, con quienes pueden acudir presencialmente, pero también con quienes plantean sus dudas por vía telemática, porque les es más complicado desplazarse hasta la capital burgalesa.

En cuanto al perfil del alumnado, Villanueva destaca que en los últimos años se ha rebajado la edad media con la incorporación de usuarios más jóvenes, «de veintitantos», aunque también es cierto que no faltan jubilados que se interesan, en esta etapa de su vida, por ampliar su formación.

La explicación del director a este aumento de universitarios de menos edad está en que, además de ofrecer unos estudios de calidad a precios públicos, la carestía de la vida con el incremento de los alquileres, puede hacer que más familias se planteen la opción de apostar por estudios superiores a distancia y, así, se evitan el coste de mantener un piso, una residencia y de los desplazamientos.

La UNED, que mantiene los convenios de colaboración económica con la Diputación Provincial (200.000 euros) y el Ayuntamiento de Burgos (125.000 euros), cuenta con 60 centros asociados en el territorio nacional, tres de ellos en la provincia de Burgos.

La Universidad a Distancia oferta más de 30 grados, 75 másteres y 21 programas de doctorado. Además, la UNED también ofrece los exámenes de acceso a la universidad a mayores de 25 y a mayores de 40, el examen de la EBAU para extranjeros y el máster de Formación del Profesorado.