Vesga teme que Deportes demore el acompañamiento de los padres a los niños menores de 10 años en los vestuarios

El grupo municipal socialista reclama al equipo de Gobierno celeridad para modificar el Reglamento de uso de las Instalaciones Deportivas en la línea de permitir el acompañamiento de los padres a los menores de 10 años en los vestuarios de las piscinas.

Este cambio en la normativa, hasta ahora solo se permitía la entrada con niños y niñas menores de seis años, se logró en el último Pleno municipal, celebrado el pasado viernes (17 de octubre), al hilo de una proposición que defendió el PSOE.

El concejal Julián Vesga teme que se demore la entrada en vigor de esta medida, que contó con una amplia mayoría al votar PSOE y Vox a favor, porque en el Consejo de Deportes se ha hablado de solicitar un informe previo a la Gerencia de Servicios Sociales. El edil no ve fundamento en esta petición y considera que es una forma de dar largas.

“No entendemos exactamente esta maniobra, no sé si disuasoria o dilatoria, no sé exactamente qué palabra utilizar. Pero lo que está claro es que el Pleno ha dictaminado y lo que tiene que hacer el Servicio Municipalizado de Deportes en este caso es seguir las pautas que le ha dictado el Pleno”, subraya el socialista, que asegura que la decisión del Pleno es ejecutiva y no declarativa, porque afecta a una ordenanza.

La concejala Virginia Escudero defendió en la sesión del pasado viernes que esta era "una propuesta blanca en favor de la infancia", que busca "ajustarse a la realidad de los menores porque sus capacidades son muy diferentes". Además, el objetivo es que «los niños y niñas puedan sentirse seguros y acompañados en un vestuario con personas adultas desconocidas para los menores".

Asimismo, el socialista lamentó la actitud de una concejala Carolina Álvarez (PP) durante el Pleno, ya que se refirió a este asunto tan serio con "expresiones cuando menos bochornosas o difíciles de escuchar en el área donde se deciden los destinos de la ciudad". La popular, utilizando expresiones oídas por mujeres usuarias de las piscinas, aseguró sobre los niños de 12 años que "a esa edad ya tienen pelillos en los huevos".

Por otro lado, y también referido al Pleno, Vesga calificó de "injusta e insolidaria" la decisión del equipo de Gobierno de no rebajar el precio del abono deportivo para los usuarios de 23 a 29 años. Según comentó, "el Partido Popular demuestra, una vez más, una política excluyente con una franja de edad por la cual nosotros apostamos, ya que es el futuro de nuestra ciudad. Nosotros siempre vamos a hacer una política deportiva que sea pública, accesible y social".