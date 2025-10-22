Detenida en Burgos tras agredir a su pareja, dañar el mobiliario de un bar, un coche policial y un ordenador del HUBU

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Local han detenido a una mujer de 43 años, acusada de causar presuntamente daños en el mobiliario de un establecimiento hostelero, en un vehículo patrulla de Policía Local, en una pantalla de ordenador del hospital y agredir a su pareja.

Los hechos tuvieron lugar el domingo 19 de octubre. Sobre las 04:00 de la madrugada se recibió un aviso del teléfono de Emergencia 112 en el que informaba de una pelea en el interior de un establecimiento de hostelería en la calle Conde Don Sancho.

Policías locales accedieron al interior del establecimiento encontrándolo totalmente desordenado, con mesas y sillas tiradas por el suelo y diferentes botellas y cristales. Allí, encontraron también a un hombre y una mujer, que recibió a los agentes con insultos y vejaciones, agrediendo a uno de ellos, motivo por el que se procedió a su detención. El varón presentaba un golpe en el rostro y manifestó que era de la mujer, su pareja sentimental.

Durante la detención, la presunta autora de los hechos presentó una actitud agresiva y amenazante, causando también daños en el vehículo patrulla de la Policía Local y agrediendo nuevamente a los agentes.