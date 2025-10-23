Burgos acudirá a la vía judicial si Hacienda no concede Fondos Europeos al proyecto 'Distrito Joven'

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno ha recurrido la resolución del Ministerio de Hacienda al proyecto ‘Distrito Joven’, relacionado con la regeneración urbanística del Pueblo Antiguo de Gamonal a través de la edificación de vivienda para jóvenes, con el que se concurrió a al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) tras no haber conseguido financiación europea.

Además, ha solicitado explicaciones técnicas sobre la puntuación que ha obtenido el plan de actuación integrado (PAIs) presentado desde Burgos para la mejora del Pueblo Antiguo de Gamonal.

«El mismo día que conocimos la resolución negativa enviamos al ministerio un documento pidiendo una ampliación del plazo para presentar el recurso y los datos para hacerlo». Una ampliación que «fue concedida», señaló el responsable de Urbanismo, Juan Manuel Manso, y que llegó junto a la puntuación de la propuesta diseñada para el espacio.

Y es que el equipo de Gobierno no quiere tirar la toalla con este proyecto. «Ayer registramos de forma telemática nuestra opinión al respecto y el recurso de alzada por la no adjudicación de los Fondos Europeos para el 'Distrito Joven' y estamos a la espera de respuesta».

En este sentido, Manso considera que «está muy justificado y hecho de forma magnífica de la mano de Auren» por lo que «esperamos que el ministerio rectifique y nos conceda los Fondos Europeos solicitados por la calidad del proyecto y el trabajo realizado».

El concejal de Urbanismo avanzó a este tenor que si la resolución no es favorable a los intereses del Ayuntamiento, el equipo de Gobierno «seguir adelante con este asunto» y lo hará por «vía judicial», tal y como especificó la alcaidesa de Burgos, Cristina Ayala.

Preguntado por la posibilidad de que si el recurso es aceptado y finalmente se destinan los fondos solicitados al Ayuntamiento de Burgos, esa situación supondría un perjuicio para otro consistorio, Manso afirmó que «no».

Puntualizó que «muchas veces algunas de las entidades a las que se les conceden estos fondos no desarrollan en tiempo y forma el proyecto presentado o su desarrollo está supeditado a alguna condición concreta» por lo que «en las resoluciones figuran ‘en reserva’ como es el caso de Burgos o ‘no alcanza la puntuación mínima’».

Así las cosas, «que se estimen las alegaciones y se aprueben finalmente los fondos para Burgos no implica que se quiten a otros ayuntamientos de España», explicó.