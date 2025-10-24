¿El Parral o La Quinta? El PSOE celebra la consulta popular, pero tilda el método de "auténtica chapuza"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, tildaba de "auténtica chapuza" la consulta popular ideada por el equipo de Gobierno para decidir si la jira del Curpillos regresará al parque del Parral o permanecerá en La Quinta, donde se celebraba en 2024 y 2025. Si bien celebraba que se pregunte a los burgaleses para fijar el escenario definitivo de esta fiesta, pues, recordó, fue una idea propuesta por el PSOE, consideraba que el sistema planteado "no tiene ninguna garantía" y fácilmente podrá "desvirtuarse" el resultado de la votación.

Para De la Rosa, una consulta online sin controles de participación es, sencillamente, "un brindis al sol", pues cualquier persona podría votar de manera ilimitada. El edil puso un ejemplo para ilustrar el riesgo de manipulación: "Imaginen que hay una persona superapasionada del Curpillos que dedica toda la semana que viene dos horas diarias a votar y llega a hacerlo mil veces, mientras que otros 900 ciudadanos votan cada uno una vez a cualquiera de las dos opciones. El resultado carecería de sentido".

El socialista insistió en que, si se quiere tomar la opinión ciudadana como base para decidir, es imprescindible garantizar que cada persona pueda trasladar su posición solo una vez. Recordó que cuando el PSOE impulsó un proceso similar en Gamonal en relación con el diseño del fallido bulevar "se garantizaba que se votara una sola vez y que los participantes fueran mayores de edad". Para el concejal, solo así la votación podrá ser representativa del sentir mayoritario. "Es la única manera de tener una valoración más o menos objetiva" que pueda orientar la decisión final del equipo de Gobierno, ya que, en todo caso, esta consulta no es vinculante.

De la Rosa confiaba en que, señaladas las evidentes carencias de la iniciativa, el PP rectifique antes de poner en marcha el proceso, previsto para la próxima semana. "Están a tiempo", apostilló.