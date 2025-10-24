Detenido en Burgos con 24 gramos de cocaína y más de 500 pastillas de viagra

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a un varón y se han incautado de 24 gramos de cocaína y más de 500 pastillas de sildenafilo, más conocido por su principio activo viagra, tras dos registros en domicilios y uno en un bar en Burgos en el marco de una operación antidroga.

La operación, denominada 'Augusto', se inició el pasado mes de junio, cuando la Policía Nacional de Burgos obtuvo información sobre la supuesta actividad del investigado, quien se estaría dedicando a la venta de sustancias estupefacientes a diferentes consumidores.

Tras las distintas gestiones practicadas, los agentes antidroga constataron que, además de cierta alarma social ante lo que suponía la existencia de un "punto negro" en el distrito sur, que determinados consumidores acudían al lugar de manera periódica para proveerse de sustancias prohibidas.

Durante la investigación, se comprobó que el investigado estaría vendiendo no solo cocaína sino también pastillas contra la disfunción eréctil, en encuentros que sustanciaba tanto desde el bar que regentaba como desde su propio domicilio.

Así, agentes de la Policía Nacional provistos del oportuno mandamiento judicial procedieron este miércoles, 22 de octubre, en presencia del investigado, a la entrada y registro de dos domicilios y un bar situados en el distrito sur de Burgos.

Como consecuencia de los registros, se incautaron unos 24 gramos de cocaína, 520 pastillas de sildenafilo (viagra), una báscula de precisión y 100 euros en efectivo.

Gracias a la operación, los investigadores han destacado la "neutralización" de un nuevo "punto negro" de distribución y venta de drogas en Burgos y han incidido en la alerta ante el hallazgo de tan elevada cantidad de sildenafilo, "que consumido sin el estricto control y supervisión médica puede causar grave daño a la salud al no garantizarse su autenticidad, calidad ni condiciones de conservación".

Su comercialización y uso están regulados y requieren prescripción médica. El detenido, con antecedentes policiales por otros delitos, ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.