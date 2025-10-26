Burgos alarga un verano de récord por la llegada masiva de turistas extranjeros

Turistas con maletas en la plaza de Vega, en las cercanías de la estación de autobuses y el Arco de Santa María y la Catedral.SANTI OTERO

Con los primeros fríos y lluvias del otoño acudiendo sin ser invitados a la cita del primer festival de la morcilla de Burgos, al echar la vista atrás al verano la hostelería burgalesa se percata de que tiene motivos para celebrar, especialmente al observar el calendario y comprobar cómo este año el pico de negocio del verano se ha alargado a los meses de junio y septiembre. Históricamente, el sector vivía pendiente del mes de agosto, el rey absoluto en cuanto al número de visitantes año tras año.

Sin embargo, en este 2025 los datos que maneja el INE confirman una tendencia de desestacionalización muy favorable para el sector hotelero y de restauración, que se ha traducido en que la actividad en este importante motor de la economía provincial se haya repartido mejor a lo largo del verano. En especial en la capital burgalesa que encadenó las fiestas mayores, con la celebración de la Copa del Mundo de Danza, el festival Zurbarán Rock o la Semana Cidiana, que en esta edición arrancó en septiembre.

Los datos del pasado mes de septiembre en cuanto a visitantes recibidos en la provincia y pernoctaciones registradas, puestos en comparación con las cifras anotadas una década antes son sintomáticos de la evolución turística. Desde 2015 se ha dibujado un nuevo mapa estacional en el que septiembre toma protagonismo en Burgos como mes de crecimiento más constante, un 14,5% respecto a diez años atrás, evidenciando un modelo turístico más equilibrado y con mayor retorno para la hostelería.

Burgos ha logrado reescribir el calendario turístico y, aunque agosto se mantiene como el mes con mayor volumen de visitantes, ha sido septiembre el que más ha crecido porcentualmente en los últimos diez años. Esa tendencia confirma una desestacionalización real, que es beneficiosa tanto para el visitante como para los negocios locales del sector, que ven como el verano se alarga, así como para los trabajadores de la hostelería que ven prolongados sus contratos.

Así lo acaba de verificar la reciente publicación de la EPA del tercer trimestre en la que se recoge que se ha registrado un descenso del 13,2% en el número de parados. La cifra alcanzó en verano a 13.100 burgaleses frente a los 15.100 del trimestre anterior.

La Encuesta de Ocupación Hotelera de 2025 refleja que 100.513 viajeros llegaron a la provincia en septiembre, lo que representa un incremento del 14,53% respecto al mismo mes de 2015. Este porcentaje supera al crecimiento registrado en julio (+4,31%) y agosto (+8,56%), lo que convierte a septiembre en un nuevo termómetro de dinamismo turístico. Esta prolongación efectiva del verano está teniendo un impacto directo en la hostelería, que puede mantener plantillas durante más semanas y ofrecer una experiencia más relajada y menos masificada a quienes evitan el pico de agosto.

El motor de este cambio es, sin duda, el turismo extranjero. En septiembre, los viajeros internacionales crecieron un 24,57% respecto a 2015, frente a un alza del 7,32 % entre los nacionales. Es el crecimiento más pronunciado de todo el verano. De hecho, uno de cada dos turistas que visitaron Burgos en los meses de julio, agosto y septiembre de 2025 procedía de fuera.

El viajero internacional está eligiendo la tranquilidad de los meses menos turísticos pero con buen tiempo y buenos precios para recorrer rutas como el Camino de Santiago o visitar el patrimonio de la provincia. Este nuevo perfil de visitante elige viajar fuera del periodo vacacional clásico en España, busca temperaturas suaves y, en muchos casos, recorre rutas culturales como el Camino de Santiago. Así, Burgos se posiciona como parada estratégica para un tipo de visitante internacional que cuenta con un rango más amplio de momentos para dedicar a su viaje y al trasladar su llegadas al inicio de verano en julio y al final de la temporada en septiembre, evita las aglomeraciones en agosto.

Más extranjeros, pero pocos días

Sin embargo, el análisis de los datos muestra una paradoja, ya que cuanto más crece el turismo extranjero, más breve es el tiempo que pasa en Burgos. En 2025, la estancia media de un turista internacional en septiembre fue de solo 1,26 noches, frente a las 1,36 de 2015. Y en julio y agosto, esa cifra cae hasta 1,15 noches.

Este fenómeno ahonda en el hecho de que Burgos no consigue dejar de ser un destino de paso, no de permanencia. Aunque los hoteles registran un volumen récord de llegadas, el gasto por estancia no crece al mismo ritmo, pese a que la estancia media del visitante nacional, en cambio, sí se mantiene e incluso mejora ligeramente en el trancurso dela última década, ya que pasa de 1,54 noches en 2015 a 1,59 en 2025. En términos de pernoctaciones, los residentes en España siguen representando el 60 % del total. Por otro lado, el turismo nacional mostró una preocupante caída en julio de 2025 (-7,07%) en cuanto a la cifra de viajeros, que hace que el aumento del mes recaiga exclusivamente en el extranjero, compensando la pérdida interna.

Una década al alza en turismo

Comparando los veranos completos de 2015 y 2025, el balance general es positivo. El número total de viajeros aumentó un 24,86 %, con una mejora destacada del 36,71 % en el segmento extranjero. Las pernoctaciones también subieron, un 19,92 % en conjunto, aunque la brecha entre crecimiento de llegadas y de noches contratadas revela el desafío de fidelizar más allá de la primera noche.

El caso de septiembre ilustra esta tensión entre éxito en la atracción de turistas y la menor rentabilidad por la corta estancia, dado que el mes pasado se alcanzaron 57.541 pernoctaciones extranjeras (un 15,22 % más que en 2015), pero la estancia media disminuyó. El perfil del visitante internacional ha cambiado y ahora llega más, pero se queda menos.

Convertir a ese turismo de paso para que protagonice estancias de mayor duración es una de las claves para transformar el volumen actual e de trasiego de visitantes en un mayor retorno económico. El análisis que manejan las entidades de promoción turística tanto en el Ayuntamiento de Burgos como en la Diputación Provincial coinciden en el diagnóstico y apuntan a la necesidad de conectar la visita a la capital con ofertas integradas en la provincia.

Proyectar el atractivo de la gastronomía en la Ribera del Duero, la naturaleza en la Sierra de la Demanda, el patrimonio arqueológico en Atapuerca o las escapadas rurales son pasos que ya se han dado y han dado frutos. La internacionalización de Burgos ya es un hecho;, pero ahora queda consolidar su atractivo para que el viajero encuentre razones para quedarse un día más.