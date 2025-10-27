Así se vivió el Festival de la Morcilla de Burgos: deliciosos pinchos, buen vino y estrellas Michelin

Con los restaurantes a tope, sin mesas disponibles, y la plaza del Rey San Fernando llena a la hora del vermú. Así se vivió este fin de semana el primer Festival de la Morcilla de Burgos, una iniciativa que ha venido para quedarse tras la grata acogida por parte del público.

Talleres, charlas, catas... La Federación de Empresarios de Hostelería y la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Morcilla de Burgos tenían claro que había que atraer a la gente con un amplio programa de actividades. Como reclamo, no faltaron a la cita tres estrellas Michelin (Miguel Cobo, Ricardo Temiño y Alberto Molinero) dispuestos a innovar en directo con sus creaciones.

También se sumaron, el domingo, los jugadores del San Pablo Burgos. Entre morcillas y con el público expectante para ver cómo se desenvolvían en estos menesteres, el festival reunió además a un amplio elenco de cocineros de renombre de distintos puntos de la provincia.

Todo un acierto, sin duda, organizar un Concurso Nacional de Tapa con Morcilla de Burgos. En la categoría Profesional, con cuatro finalistas y un jurado que no lo tuvo nada fácil, Jano Mori (Sabores Peruanos) acabó llevándose el gato al agua. Por su parte, Carolina González y Alba García lograron el primer y segundo puesto, respectivamente, en la modalidad Amateur.

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos

Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos.ÓSCAR CORCUERA Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos