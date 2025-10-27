Así se vivió el Festival de la Morcilla de Burgos: deliciosos pinchos, buen vino y estrellas Michelin

Con los restaurantes a tope, sin mesas disponibles, y la plaza del Rey San Fernando llena a la hora del vermú. Así se vivió este fin de semana el primer
Festival de la Morcilla de Burgos, una iniciativa que ha venido para quedarse tras la grata acogida por parte del público.
Talleres, charlas, catas... La
Federación de Empresarios de Hostelería y la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Morcilla de Burgos tenían claro que había que atraer a la gente con un amplio programa de actividades. Como reclamo, no faltaron a la cita tres estrellas Michelin ( Miguel Cobo, Ricardo Temiño y Alberto Molinero) dispuestos a innovar en directo con sus creaciones.
Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos. ÓSCAR CORCUERA
Primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos
