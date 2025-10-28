Así forma sobre el terreno Enfermería en Burgos ante grandes emergencias
El Grado de Enfermería de la UBU organiza un simulacro de una explosión con varias víctimas
El antiguo helipuerto del Hospital Militar, junto a la Facultad de Ciencias de la Salud, acogió un simulacro de explosión con varias víctimas.
Se trata de una iniciativa organizada dentro de las actividades del Grado en Enfermería, y vinculado a la asignatura Enfermería de urgencias y cuidados críticos, que imparte el profesor José Ramón Trespaderne, esta actividad busca completar la formación de los estudiantes ante situaciones de desproporción entre los recursos sanitarios y el número de víctimas. Este ejercicio forma parte del programa formativo para preparar a los futuros profesionales en la atención a situaciones de emergencia colectiva. Como es habitual, se contó con la colaboración de la Unidad Canina de Salvamento del GREM, Ambulancias Rodrigo, médicos y enfermeras del Sacyl y docentes del Grado. Se realizó en un escenario urbano ficticio, con la instalación de un Puesto Médico Avanzado (PMA) y la atención a víctimas de distinta gravedad, incluyendo la aplicación de RCP avanzada y desfibrilación, además del traslado simulado a la unidad de críticos.