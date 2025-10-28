Así forma sobre el terreno Enfermería en Burgos ante grandes emergencias

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El antiguo helipuerto del Hospital Militar, junto a la Facultad de Ciencias de la Salud, acogió un simulacro de explosión con varias víctimas.

Se trata de una iniciativa organizada dentro de las actividades del Grado en Enfermería, y vinculado a la asignatura Enfermería de urgencias y cuidados críticos, que imparte el profesor José Ramón Trespaderne, esta actividad busca completar la formación de los estudiantes ante situaciones de desproporción entre los recursos sanitarios y el número de víctimas. Este ejercicio forma parte del programa formativo para preparar a los futuros profesionales en la atención a situaciones de emergencia colectiva. Como es habitual, se contó con la colaboración de la Unidad Canina de Salvamento del GREM, Ambulancias Rodrigo, médicos y enfermeras del Sacyl y docentes del Grado. Se realizó en un escenario urbano ficticio, con la instalación de un Puesto Médico Avanzado (PMA) y la atención a víctimas de distinta gravedad, incluyendo la aplicación de RCP avanzada y desfibrilación, además del traslado simulado a la unidad de críticos.