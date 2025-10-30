El parque del Parral se cerrará las noches de los viernes y sábados para prevenir el vandalismo

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno del Partido Popular ya tiene decidido como gestionar el cierre de las puertas del recién inaugurado parque del Parral. Desde este viernes, 31 de octubre, se tomará esta medida para todos los viernes y sábados de aquí en adelante a partir de las 23.00 horas. Mientras, la apertura al público se producirá de nuevo a las 6.00 de la mañana.

Será la Policía Local la encargada de ejecutar el cierre de puertas, tras comprobar que no queda nadie en el interior, y el objetivo es prevenir el vandalismo y conservar la inversión ejecutada por Patrimonio Nacional.

La portavoz del equipo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, trasladaba la decisión a los medios de comunicación tras la celebración de la Junta de Gobierno, ya que el pasado martes, durante la inauguración del parque no se llegó a concretar este asunto que estaba pendiente.

Un momento de la reapertura del parque del Parral, en la capital burgalesa.SANTI OTERO

"Por el interés que tiene este espacio en materia medioambiental y por la reforma integral que se acaba de realizar, se cerrará viernes y sábados, mientras que el resto de la semana permanecerá abierto las 24 horas del día", explicaba la concejala.

El equipo de Gobierno está pendiente de ampliar el contrato de seguridad privada que tienen las dependencias municipales y cuando se concrete este extremo, serán los trabajadores de vigilancia quienes tomen el relevo de la Policía Local a la hora de cerrar y abrir en las noches de viernes y sábados.

En las obras que se han realizado, desde que en junio de 2024 cerrara sus puertas el parque, estaba incluida la colocación de siete puertas, además de la rehabilitación ambiental y el nuevo mobiliario.