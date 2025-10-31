La UBU refuerza su investigación en Humanidades con su integración en la red europea Itinera Carolus V

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Universidad de Burgos (UBU), a través de su Grupo de Investigación 'La Monarquía Hispánica: guerra, cultura, sociedad y expansión ultramarina' (GRUMHIS), coordinado por la profesora Cristina Borreguero Beltrán, ha logrado un importante hito con la incorporación oficial, mediante la firma de un convenio marco, a la red europea Itinera Carolus V. La afiliación a esta plataforma especializada en la investigación y difusión de los itinerarios históricos vinculados al emperador Carlos V pone en valor de los resultados de investigación generados en el área de Humanidades.

Este avance se ha materializado gracias a la participación del grupo de investigación en la 'X Edición de la convocatoria Prueba concepto: Impulso a la valorización y explotación de resultados de investigación' con el proyecto 'La Monarquía Hispánica: guerra, cultura, sociedad y expansión ultramarina. Los itinerarios europeos de la monarquía hispánica en los siglos XVI-XVII: lazos de unión y fuente de patrimonio cultural' (ITINEURO), liderado por las investigadoras Cristina Borreguero, Ángela Pereda y Asunción Retortillo.

El proyecto 'ITINEURO', financiado a través del programa TCUE, ha permitido identificar y poner en valor el conocimiento sobre los itinerarios de Carlos V, con especial atención a sus siete viajes a la ciudad y provincia de Burgos entre 1520 y 1556, que han sido estudiados y sistematizados por el grupo de investigación, convirtiéndolos en un recurso patrimonial, cultural y turístico de gran interés internacional.

La Universidad de Burgos, a través del grupo de investigación GRUMHIS, con el apoyo de la OTC y la colaboración de David Serrano de la UCCI, ha consolidado su presencia en esta red europea, reforzando su compromiso con la integración del conocimiento humanístico en espacios internacionales y su proyección social. Esta incorporación posiciona a GRUMHIS como un referente en el estudio, difusión y valorización del legado histórico de la Monarquía Hispánica y del emperador Carlos V en Europa.

Líneas de colaboración y actividades futuras

La colaboración establecida mediante este convenio marco contempla la celebración de actividades científicas y culturales para fomentar un mayor conocimiento sobre Carlos V y su impacto histórico, social, turístico y económico. Además, se prevé la elaboración conjunta de publicaciones, asesoramiento en capacitación histórica y turística, desarrollo de nuevas metodologías, intercambio de especialistas, prácticas para estudiantes de la UBU, becas, cursos, visitas formativas y el desarrollo de proyectos cooperativos en temáticas de interés mutuo.

Con esta iniciativa, la Universidad de Burgos no solo consolida su liderazgo en el ámbito académico, sino que también demuestra cómo los resultados de la investigación en Humanidades pueden transformarse en un motor de desarrollo cultural y social, evidenciando la transferencia efectiva del conocimiento hacia la sociedad.