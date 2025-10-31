Heridos dos adultos y un bebé en un accidente en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El centro de emergencias del 1-1-2 ha movilizado a los servicios sanitarios para atender a dos adultos y a un bebé de dos meses tras un accidente en Burgos.

El centro de emergencias del 1-1-2 recibía el aviso a las 17.24 horas, en el que se informa de un accidente vial en la calle Calderón de la Barca a la altura del nº8, en Burgos capital.

En el aviso se señala que han sufrido una colisión dos turismos y solicitan asistencia para un bebé de dos meses, una mujer de 32 y un varón de 34. Emergencias sanitarias Sacyl envía una UME al lugar. Se avisó también a la Policía Nacional y Policía Local de Burgos.