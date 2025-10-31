Heridos dos adultos y un bebé en un accidente en Burgos
El incidente se registró poco antes de las 17.30 horas al chocar dos vehículos en la calle Calderón de la Barca
El centro de emergencias del 1-1-2 ha movilizado a los servicios sanitarios para atender a dos adultos y a un bebé de dos meses tras un accidente en Burgos.
El centro de emergencias del 1-1-2 recibía el aviso a las 17.24 horas, en el que se informa de un accidente vial en la calle Calderón de la Barca a la altura del nº8, en Burgos capital.
En el aviso se señala que han sufrido una colisión dos turismos y solicitan asistencia para un bebé de dos meses, una mujer de 32 y un varón de 34. Emergencias sanitarias Sacyl envía una UME al lugar. Se avisó también a la Policía Nacional y Policía Local de Burgos.