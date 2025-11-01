Vigilancia estrecha en Burgos a los patinetes ante su elevada accidentalidad

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Los patinetes eléctricos son cada vez más, lo que ha hecho también que su uso, más bien su mal uso, se haya convertido en uno de los principales problemas del tráfico en Burgos. Esto se ha traducido en un incremento exponencial de los accidentes, que ya a fecha 5 de octubre, según datos facilitados por el 1-1-2, superaban todos los del año pasado.

Ante esta situación, la Policía Local va a poner en marcha un operativo especial de vigilancia y control de patinetes, dispositivo en el que también incluye a las bicicletas, aunque la accidentalidad que más ha crecido es la de los llamados vehículos de movilidad personal, según informa el Ayuntamiento de Burgos a través de una nota de prensa.

La campaña especial de vigilancia comenzará el lunes 3 de noviembre y se prolongará hasta el 30 de noviembre, entre las 8.00 y las 21.00 horas. La Policía Local desplegará un dispositivo de vigilancia que estará compuesto por patrullas a pie, en vehículo, en motos y de paisano y que estará en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo principal de que los usuarios de este tipo de vehículos cumplan con la normativa.

La campaña tendrá una especial incidencia en los entornos de los centros escolares, ya que son zonas en las que la Policía Local ha detectado el uso irregular de patinetes eléctricos, sobre todo de padres que transportan a sus hijos menores de edad, una práctica "prohibida y sancionable", recuerdan.

Los accesos a los centros universitarios, plazas, parques y zonas peatonales serán también otro de los objetivos de este operativo espacial de vigilancia. La Policía Local también pondrá el foco en las zonas más problemáticas gracias a un mapeo de las áreas donde se han producido incidencias, entre las que están el Paseo del Espolón, Plaza Mayor, plaza del Cid, playa de Fuente Prior, Francisco Grandmontagne, plaza de Roma, plaza Santiago, parque Féliz Rodríguez de la Fuente, entorno de Juan XXIII y calle Lavaderos, avenida José María Villacián Rebollo y calle Canales.

La Policía Local remarca que no se trata de una campaña informativa y habrá una presencia "notable" de agentes, por lo que todas las infracciones relacionadas con el uso, características y condiciones de los patinetes "serán objeto de sanción". Entre las infracciones más habituales que se pueden ver por la ciudad por parte de usuarios de este tipo de vehículos están las de circular por las aceras o zonas peatonales -en algunos casos a velocidad elevada-. que vayan más de una persona, no usar el casco, no tener alumbrado o elementos reflectantes, así como llevar auriculares o el teléfono móvil mientras se conduce.

Del mismo modo, los vehículos no catalogados, o que no tengan el certificado de características obligatorio -requerido desde el 22 de enero de 2024- se retirarán y se depositarán en dependencias policiales.

Los usuarios de patinetes que no estén homologados por el reglamento de la Unión Europea nº 168/2013 se exponen a multas de hasta 500 euros. En el caso de que el infractor sean menor de edad, los progenitores responderán, el vehículo será inmovilizado y trasladado a dependencias policiales. Para recuperarlo se deberá pagar 23 euros por inmovilización, 46 euros por la retirada y 9,5 euros por cada día de depósito hasta el octavo día, pago que aumentará de forma progresiva a partir del noveno día.

La Policía Local recuerda que las sanciones pueden ir desde los 60 euros, las de carácter leve, hasta los 200 por usar el móvil o auriculares durante la conducción o no tener dispositivos luminosos y prendas reflectantes.

Por todo lo anterior, desde la Policía Local se quiere hacer un llamamiento al "uso responsable" de patinetes y bicicletas como consecuencia del incremento de la accidentalidad y de las infracciones.