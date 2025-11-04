El Correo de Burgos

Así fue el debate sobre Tecnología y Servicios Sociales en fotos

El tercer sector de Burgos se reunió en el Hotel Silken Gran Teatro para conocer las nuevas aplicaciones tecnológicas a los servicios sociales en la charla organizada por EL MUNDO DIARIO CASTILLA Y LEÓN.

Marta Casado
Burgos

Prácticamente todo el tercer sector de la provincia de Burgos se reunió en el Hotel Silken Gran Teatro para analizar y conocer los últimos avances tecnológicos aplicados al cuidado y los servicios sociales. El Club de Prensa 'Nuevas Tecnologías para nuevos retos sociales', organizado por EL MUNDO DIARIO DE CASTILLA Y LEÓN. Un encuentro en el que la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia, Isabel Blanco, la directora territorial de Telefónica Centro (Castilla y León, Castilla La Mancha y Madrid), Beatriz Herranz, y el director general de Fundación Intras, Pablo Gómez, abordaron la aplicación de las nuevas tecnologías en los servicios sociales y la respuesta tanto de profesionales como de usuarios mayores o personas con discapacidad. Un análisis que permitió mostrar los resultados de algunos programas piloto y los retos de futuro para el tercer sector. 

De izquierda a derecha: Adriana Ulibarri , Beatriz Herranz, Borja Suárez, Isabel Blanco, Ricardo G. Ureta, Leticia García, Pablo Lago y Pablo Gómez.

De izquierda a derecha, María José Gutiérrez y Laura Rus, de Telefónica; Adriana Ulibarri, editora de El Mundo de Castilla y León; Leticia García, consejera de Industria, Comercio y Empleo; Borja Suárez, presidente de la Diputación de Burgos; Pablo Lago, director de El Mundo de Castilla y León; y Javier Alonso, de Telefónica.

Ricardo G Ureta (director EL MUNDO EL CORREO DE BURGOS), Isabel Blanco (vicepresidenta Junta Castilla y León), Beatris Herranz (Directora Territorial Telefónica Centro) y Pablo Gómez (director Fundación Intras) antes de iniciar la charla. 

Representantes del tercer sector que se reunieron en el Club de Prensa sobre Nuevas Tecnologías y Retos Sociales de EL MUNDO CASTILLA Y LEÓN.

Así fue el Club de Prensa sobre Nuevas Tecnologías y Retos Sociales de EL MUNDO CASTILLA Y LEÓN.

Así fue el Club de Prensa sobre Nuevas Tecnologías y Retos Sociales de EL MUNDO CASTILLA Y LEÓN.

Así fue el Club de Prensa sobre Nuevas Tecnologías y Retos Sociales de EL MUNDO CASTILLA Y LEÓN.

Así fue el Club de Prensa sobre Nuevas Tecnologías y Retos Sociales de EL MUNDO CASTILLA Y LEÓN.

Así fue el Club de Prensa sobre Nuevas Tecnologías y Retos Sociales de EL MUNDO CASTILLA Y LEÓN.

