Así fue el debate sobre Tecnología y Servicios Sociales en fotos

El Club de Prensa de El Mundo de Castilla y León abordó la aplicación de las nuevas tecnologías en los servicios sociales.SANTI OTERO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Prácticamente todo el tercer sector de la provincia de Burgos se reunió en el Hotel Silken Gran Teatro para analizar y conocer los últimos avances tecnológicos aplicados al cuidado y los servicios sociales. El Club de Prensa 'Nuevas Tecnologías para nuevos retos sociales', organizado por EL MUNDO DIARIO DE CASTILLA Y LEÓN. Un encuentro en el que la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia, Isabel Blanco, la directora territorial de Telefónica Centro (Castilla y León, Castilla La Mancha y Madrid), Beatriz Herranz, y el director general de Fundación Intras, Pablo Gómez, abordaron la aplicación de las nuevas tecnologías en los servicios sociales y la respuesta tanto de profesionales como de usuarios mayores o personas con discapacidad. Un análisis que permitió mostrar los resultados de algunos programas piloto y los retos de futuro para el tercer sector.