Octubre frena la creación de empleo. El paro sube en 500 personas

El mes de octubre ha frenado el constante descenso del paro registrado durante el año 2025. Las cifras del Servicio Público de Empleo, SEPE, reflejan que Burgos ha ganado en el mes de octubre 546 parados, lo que supone un incremento del 4,3%. En total, la provincia registra 13.280 desempleados, una cifra especialmente baja en el registro histórico, pero que esconden detrás de sí la existencia de personas activas que buscan empleo pero no encuentran.

Los sectores que más empleados han perdido son los que se mueven en la estacionalidad. En el sector agrícola, marcado por la vendimia que dispara las contrataciones en septiembre y octubre, este año, con la vendimia adelantada, el bajón de actividad ya se ha notado en el empleo en octubre. Han sumado 155 parados más en el último año. El resto del desempleo se ha generado en el sector servicios, donde hay actividades económicas con fuerte estacionalidad como hostelería, turismo y comercio. En este ámbito productivo se han registrado 395 nuevos parados. En datos globales la agricultura está en 561 trabajadores sin trabajo. El sector servicios registra 9.441.

También pierde capacidad de generar nuevos puestos de trabajo el sector industrial, aunque la cifra es mínima. Las factorías sumaron 31 parados más en el mes de octubre y la cifra global del desempleo alcanza a 1.566 personas en Burgos. El sector que gana trabajadores es el de la construcción. La obra ha generado en el mes de octubre cuatro parados menos, lo que sitúa la cifra en 793 parados.

Lo que sí se evidencia en el mes de octubre es la necesidad de nuevos trabajadores. Aquellas personas que acceden a su primer empleo o que alcanzan un hueco en el mercado laboral tras más de dos años sin nómina es lo que más cae en el mes de octubre. Son 31 parados menos en este apartado, lo que refleja la mayor permeabilidad del mercado laboral. Aunque aún hay 919 personas que siguen inscritos en las listas del paro

A pesar del incremento registrado en el mes de octubre, la situación sigue siendo mejor que hace un año. Los 13.280 parados registrados en Burgos suponen un descenso interanual del 5,46% lo que supone que hoy hay 638 personas más trabajando que en octubre de 2024.