La mejora de la accesibilidad de la plaza de los Castaños rondará los 350.000 euros

Las obras para mejorar la accesibilidad en la plaza de los Castaños podrían llegar a costar entre 350.000 y 400.000 euros, según la estimación que ofrecía el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, cuando informaba de la reciente adjudicación de la redacción del proyecto a Ajo Taller de Arquitectura.

Como indicaba, se trata de una intervención que será complicada urbanísticamente y que se desarrollará ya de cara al próximo ejercicio 2026. La propuesta que ha lanzado Urbanismo, y en la cual se tendrán que basar los diseñadores, pasa por "superponer" una rampa de granito y con barandilla que seguiría un itinerario rodeando la plaza desde el lado derecho (si se mira desde abajo, desde las Llanas hacia Fernán González) y que desembocará donde antiguamente iban unos contenedores de basura. "Es una obra complicada porque no queremos tocar el pavimento existente, ni hacer ningún tipo de excavación porque ya se conoce que bajo esa plaza existe las ruinas de una iglesia histórica en la ciudad, además no puede ir pegada a los edificios porque tienen unos semisótanos con ventanas", explica, a la vez que añadía, que los castaños tampoco "colaboran" con el mantenimiento del pavimento que algunos puntos está deteriorado.

Manso continuaba la explicación indicanddo que las pendientes de la rampa no van a ser las que aparecen en los manuales de accesibilidad porque en algún tramo será mayor al 5%, pero que en cualquier caso mejorará lo existente en la actualidad, ya que ahora hay una escalinata".

Por el momento, en la reunión de la Gerencia de Urbanismo se ha dado cuenta de la adjudicación del contrato menor que servirá para redactar el proyecto, a partir del cual se conocerá con más detalle la intervención posterior. En este caso, se ha adjudicado a la empresa antes mencionada por 6.468 euros con el condicionante de que entregue el trabajo en dos meses. Siete empresas se presentaron a este proceso y la ganadora presentó una baja presupuestaria del 28%, según los detalles facilitados en rueda de prensa.

El concejal de Urbanismo y vicealcalde de Burgos quiso salir al paso de las quejas expresadas por los vecinos del Casco Histórico Alto, que ha criticado recientemente la inacción del equipo de Gobierno para resolver los problemas de este barrio. En este sentido, aseguró el PP tiene el compromiso de mejorar la accesibilidad tanto en la plaza de los Castaños como en el Camino del Gallego. Además, se refirió a la solución que se está buscando con el pavimento en varias calles por existencia de baldosas resbaladizas tras la intervención que se realizó hace varios años, de acuerdo al Área de Rehabilitación del Centro Histórico (ARCH), que afecta a una superficie de 5.500 metros cuadrados.

En este sentido, concretó que la empresa que está ejecutando los itinerarios peatonales accesibles para delimitar las terrazas de hostelería va a probar con unos productos especiales "resinas y áridos" en dos o tres metros cuadrados de baldosa para conocer si es efectivo y plantear una solución duradera en el tiempo. "Quiero insistir en que este equipo de Gobierno trabaja denodadamente para mejorar el Casco Alto, pero también en Fuentecillas o Villatoro", añadió.