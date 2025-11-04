El Ayuntamiento promete más dinero al IN Festival

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La próxima edición del IN Festival contará con más dinero municipal. Con esta ‘alegría’ abandonaban sus promotores las dependencias de Alcaldía, donde tuvieron un encuentro productivo con la primera edil, Cristina Ayala, que, si bien no pudo concretar la cuantía, garantizó una mayor aportación para la cita musical y social que aspira a volver a llenar por tercer año consecutivo los jardines del Hospital Militar.

En concreto, el IN Festival se celebrará los días 5 y 6 de junio de 2026 y sus organizadores -entre los que se encuentra la presidenta de Párkinson Burgos, María Jesús Delgado, pues el evento nació a partir del ideado por esta agrupación para conmemorar su vigésimo aniversario- ya trabajan en el diseño del cartel. Sin embargo, el tirón de la iniciativa es tal que ya se han vendido cien entradas. De repetirse la acogida de años previos, al final volarán todas las que salgan a la venta.

Habrá que esperar, no obstante, para comprobarlo y también para conocer la cuantía exacta con la que la Administración Local apoyará esta cita. Serán más de 20.000 euros, eso seguro, pues esa fue la ayuda de la última edición. El alza final queda a merced de cuadrar el presupuesto para el próximo ejercicio, labor en la que las distintas áreas municipales se afanan en la actualidad, con la intención de tenerlo listo antes de que acabe el año.

Cabe recordar que se trata de un festival solidario, inclusivo, integrador e intergeneracional que desde su nacimiento no ha parado de crecer, tanto en afluencia como en apoyos, principalmente privados, y en organizaciones implicadas.

En 2025 la organización corría a cargo de hasta ocho asociaciones locales: Párkinson Burgos, ATAB, Afaea, Adacebur, Autismo Burgos, Aspanias, Apace y Alcer. "Aúnan esfuerzos y a cambio se convierten en protagonistas y anfitrionas de un nuevo modelo de ocio, creando un espacio inclusivo que fomenta la convivencia y la integración social, y aleja el estigma de la enfermedad", señalaban en su momento desde la organización, para concluir que "con más de 15.000 espectadores a sus espaldas, la edición de 2025 del IN Festival consolida un proyecto que está muy vivo y la sociedad espera con interés".