El Ayuntamiento de Burgos dice 'adiós' a Daniel de la Rosa

«Ser alcalde de mi ciudad es el mayor honor que he tenido en mi vida política». Con estas palabras se despedía Daniel de la Rosa del Ayuntamiento de Burgos tras 14 años dedicado a la política municipal. Lo hacía en el que ha sido su último pleno como portavoz del grupo municipal socialista y con lágrimas en los ojos. Emocionado por los años dedicados a su ciudad. La que «me ha visto crecer como persona y político».

De la Rosa decía adiós a los 26 concejales del Consistorio burgalés, entre halagos y con emoción y agradecimiento. El socialista quiso agradecer, además, a quien le dio la oportunidad de entrar en política municipal, el exalcade de Burgos, Ángel Olivares, pero también tuvo palabras para sus rivales políticos. De Juan Carlos Aparicio señaló que «fue un buen alcalde», y de Javier Lacalle puso en valor su faceta dialogante, ya que con él llegó «a muchísimos acuerdos» que «permitieron la gobernabilidad del PP en minoría». Una forma de hacer política que para De la Rosa sirvió al PSOE para ganar las elecciones.

Especiales palabras tuvo De la Rosa para quienes han estado ‘codo con codo’ con él en la bancada socialista. Los de antes y los de ahora. A todos les agradeció su «compromiso con la formación y sobre todo con la ciudad». Un compromiso con Burgos que De la Rosa ha llevado siempre por bandera y es que el socialista siempre ha presumido de municipalista. «Han sido catorce años de servicio a la ciudad, mi ciudad. Cuatro de ellos como alcalde y ese ha sido el mayor honor de mi vida política».

El socialista además se dirigió a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, a quien pidió que «no renuncie a llegar a acuerdos con su partido y con el nuevo portavoz, Josué Temiño». Por su parte, la popular, dejando diferencias a un lado, felicitó a De la Rosa por su labor durante estos años y le animó a seguir trabajando por la Comunidad. De la Rosa también dedicó alabanzas a los funcionarios y trabajadores municipales, de quienes puso en valor su «trabajo y esfuerzo diario por sacar adelante las propuestas políticas».

Recibió de buena gana abrazos, apretones de manos y buenas palabras de compañeros y rivales políticos y algunos regalos como un ramo de rosas y una imagen de su nombramiento como alcalde por parte de sus compañeros. A partir de ahora, centrará sus esfuerzos como secretario de Organización del PSOE de Castilla y León.