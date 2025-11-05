Deudas y sospechas de «externalización ilegal» en conciertos de las fiestas de Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

«La inexperiencia y la ilusión del evento hace que no te plantees ciertas cosas». Por ejemplo, que una empresa privada asumiese el pago de cachés a las bandas locales que actuaron este año en el escenario de los Cuatro Reyes con motivo de las fiestas de San Pedro. Al menos cobraron, ya que el Ayuntamiento de Burgos todavía no ha abonado lo que se debe a los 34 grupos que pisaron esa misma tarima, sin contrato, en 2024.

Hubo quien se negó a tocar, aunque la mayoría aceptó siempre y cuando se garantizase el cobro. Se firmó entonces un «contrato previo» como «condición para actuar», reconocía este miércoles Javier Andrés García, en representación de las bandas afectadas por los impagos del año anterior, durante la comisión de investigación inicialmente vinculada a las gastronetas. Lo curioso del asunto es que, en esta ocasión, «el dinero venía directamente de La Máquina del Ruido» (empresa encargada de gestionar la sala Andén 56) y no del Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta que las contrataciones corrieron ambos años a cargo del departamento de producción de La Máquina del Ruido «por WhatsApp», los artistas daban «por hecho» que era el modus operandi habitual. Sin embargo, lo que ellos consideraban una mera «costumbre» no figura, que se sepa, sobre el papel. Ni siquiera un «expediente de autorización de uso de la vía pública», de ahí que el PSOE sospeche que el equipo de Gobierno ha llevado a cabo una «externalización ilegal» de servicios que, salvo justificación documentada, debiera gestionar la Gerencia Municipal de Cultura.

Tanto el PSOE y Vox desconocían esta situación porque el Ejecutivo de Cristina Ayala no les ha facilitado información. «Ninguna documentación que acredite por qué La Máquina del Ruido gestiona todo esto y que justifique que legalmente lo permite», subrayaba la edil socialista Blanca Carpintero antes de emplear dos términos que, a su juicio, reflejan perfectamente lo ocurrido: «clientelismo» y «monopolio».

En la misma línea, el portavoz municipal de Vox y presidente de la comisión, Fernando Martínez-Acitores, se mostró convencido de que la entonces concejala de Festejos (ahora en Deportes), Carolina Álvarez, cometió una «dejación de funciones impuesta». Fuese o no contra su voluntad, la oposición está de acuerdo en que Francisco Salvador, el trabajador eventual del Partido Popular que propició el conflicto de las gastronetas, llevaba la voz cantante en las reuniones convocadas para diseñar las fiestas de San Pedro.

También desde el grupo socialista, Julio César Arnaiz habló incluso de una posible «suplantación de identidad» al no quedar claro quién se hacía cargo de las contrataciones en Cuatro Reyes. Pero más allá de la ausencia de expedientes administrativos, no le parece de recibo «alimentar un monopolio con un intermediario innecesario al que se ven abocados los grupos musicales de la ciudad».

Sin entrar en estas cuestiones, lo cierto es que Producciones Salas también da fe de cómo se ha operado en las fiestas. Y el panorama, según expuso José Cobo en representación de la empresa, es prácticamente similar. De hecho, el Ayuntamiento no ha pagado aún los cerca de 200.000 euros que debe a la compañía por la prestación de servicios técnicos en San Pedro 2024, el Festival Internacional de Folclore Ciudad de Burgos y el Zurbarán Rock.

Con el abono de dicha deuda «en trámite», la cantidad a percibir en 2025 ya ha sido liquidada por La Máquina del Ruido, el «único intermediario» con el que trató Producciones Salas de cara a los conciertos en Cuatro Reyes. Por otro lado, tanto Cobo como las bandas aseguran que en su momento se habló de un «patrocinador privado» -PepsiCo para más señas- que en teoría asumiría los cachés. Y aunque su eslogan permaneció bien visible en los conciertos, nada sabe la oposición sobre este acuerdo a día de hoy.

Ausencia y silencio

No sorprendió en absoluto la ausencia de Francisco Salvador, citado para comparecer en la comisión, tras la espantada del PP el pasado 8 de octubre y su negativa a volver. Tampoco la de Carolina Álvarez, a quien la oposición ve fuera de juego mientras Salvador hacía y deshacía a su antojo.

Quien sí dio la cara fue el exgerente de Cultura, Luis Simancas, en el cargo desde mayo de 2022 hasta su cese, en julio del 24, por una supuesta «pérdida de confianza» desde el equipo de Gobierno, con Vox formando parte del mismo en aquel momento.

Durante su comparecencia, Simancas aseguró que Salvador estuvo presente en muchas de las reuniones. No recuerda, eso sí, si sus intervenciones resultaban determinantes a la hora de tomar decisiones. Lo que sí le consta es que se le encomendó la labor, desde Alcaldía, de «dar los nombres de los grupos» que actuarían en Cuatro Reyes. Además, se le facilitaron unas fichas que las bandas debían cumplimentar con sus datos y de las que nunca más se supo.

Al exgerente de Cultura le resultó «sorprendente» que un trabajador eventual del PP tuviese tanto peso cuando lo habitual, por lo menos en años anteriores, era que estas funciones recayesen sobre los técnicos de Festejos. Sobre el papel que jugaba Álvarez, desconoce cómo era «su relación con Alcaldía» y prefiere no entrar en «suposiciones». Por su parte, al concejal socialista Josué Temiño le parece «cuanto menos extraño que la titular no tome cartas en el asunto».

Por lo que dejó entrever Simancas, la intervención de Cultura se limitó a su mínima expresión. Las gestiones en el espacio Cuatro Reyes se circunscribieron a la contratación de sombreados, contenedores, decoración floral y poco más. Asimismo, llama la atención que el gerente se enterase por un «anuncio en prensa» de cuál sería el concierto sorpresa de las fiestas en 2024.

«Engañados»

Los grupos se sienten «engañados». Por el Ayuntamiento, desde luego, debido a su silencio y la «negativa rotunda y constante para reunirnos» pese a registrar una petición por escrito a principios de este verano. Pero también por parte de la empresa que les contrató, pues nunca quedó claro el papel de cada actor.

Dada su experiencia con el grupo Perseida en otros eventos y festivales como el Sonorama, Javier Andrés García aseguró que la forma de proceder «no funciona así». No al menos de manera habitual. Y no solo por el tema de las contrataciones. Tampoco ve normal, según puntualizó, que «todo el mundo sabía la programación salvo los músicos».

Algo similar corroboraba Cobo al aseverar que las necesidades de los grupos se comunicaban «a ultimísima hora» pese a reclamar el pertinente rider técnico con antelación «muchas veces». Sucedió tanto en 2024 como este mismo año, cuando la contratación de Producciones Salas se cerró en junio y con las fiestas a la vuelta de la esquina.

«Cuanto antes»

De cara a la próxima sesión, que se celebrará el miércoles 19 de noviembre, la oposición solicita la comparecencia del gerente de La Máquina del Ruido, tres técnicos municipales, Francisco Salvador y Cristina Ayala. Dando por sentado que estos dos últimos no acudirán, se consideró oportuno citarles en último lugar para agilizar el desarrollo de la comisión.

Otra cuestión que el PSOE y Vox no piensan pasar por alto es el informe, solicitado en su día al secretario municipal, para determinar si la ausencia del PP en esta comisión se sustenta legalmente. Temiño no dudó en pedir su entrega «cuanto antes» y Acitores se mostró «completamente de acuerdo». Del mismo modo, Arnaiz requirió un informe a Intervención relativo a las actuaciones no documentadas y/o impagadas para «determinar si hay un fraude de ley». Dicho esto, advirtió que su grupo ve cada vez más factible acudir a los tribunales.