Incumple la orden alejamiento para amenazar a su expareja y a sus hijos: "Os voy a quemar vivos"

La Policía Nacional detiene a una mujer por acceso ilegal a sistemas informáticos y acoso continuado a través de internet.POLICÍA NACIONAL

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional de Burgos ha detenido a un hombre tras constatar el quebrantamiento de condena y las amenazas presuntamente cometidas sobre su expareja sentimental, de quien tiene medidas judiciales en vigor de prohibición de acercamiento y comunicación, tras acudir a su domicilio y manifestarle que la “va a quemar viva”.

La actuación policial tuvo lugar el pasado 28 de octubre por la tarde. El vigilante de seguridad de un céntrico supermercado avisaba a la Policía Nacional tras advertir que un sujeto se marchaba del mismo sin abonar varios productos.

Una dotación uniformada se personaba en el lugar instantes después, localizando al hombre implicado y procediendo a su identificación. Tras las gestiones practicadas con la Sala Operativa Cimacc-091 se confirmaba que ese mismo día por la mañana, su ex pareja había requerido presencia policial tras observarle en las afueras de su domicilio y proferir repetidas amenazas de que “os voy a quemar vivos”, dirigidas contra la víctima y sus hijos.

Una vez comprobado que sobre esta persona pesa una condena penal en vigor de prohibición de acercamiento y comunicación por hechos cometidos previamente sobre la misma víctima, fue inmediatamente arrestado.

Al investigado le constan varios antecedentes policiales, vinculados como se ha dicho a casos de violencia de género, pero también por delitos contra la propiedad.

Además, el detenido se encuentra en situación administrativa irregular, tras regresar a España sin respetar el período de prohibición de entrada al que fue sancionado tras su expulsión administrativa en cumplimiento de la Ley de Extranjería.