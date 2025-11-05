Estas son las tres próximas obras con carril bici incorporado en Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Burgos continúa ampliando su red de infraestructuras sostenibles con la inauguración del nuevo tramo de carril bici en el paseo de los Comendadores. La alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, acompañada por el concejal de Urbanismo Y Movilidad, Juan Manuel Manso, ha presentado este miércoles el nuevo recorrido, de 365 metros lineales y doble sentido, que se proyectó con una inversión de 305.000 euros procedente de los fondos europeos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

El tramo de carril bici se completa con dos ciclo carriles, en las calles Bernardino Obregón y en Gumiel de Izán, que permiten llegar hasta el monasterio de las Huelgas y conectar con la vía ciclista del bulevar ferroviario. Las ciclo calles cuentan con señalización horizontal y vertical y los ciclistas tienen preferencia sobre los vehículos al compartir la calzada con un límite de velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. Las obras, que fueron diseñadas por la empresa MBG Ingeniería, comenzaron en marzo a cargo de RFS, que se las adjudicó por 280.000 euros.

Durante la visita al paseo de Comendadores, el concejal de Urbanismo ha destacado que en este año se han puesto en marcha otras infraestructuras ciclistas como la de la avenida Constitución y, recientemente, la del tramo del bulevar que se acaba de abrir que conecta con la calle Villadiego. Dentro de esta obra, falta por poner en servicio otro tramo ciclista entre la rotonda 'a la holandesa' y la Nacional 120.

La senda a Cortes peatonal y ciclista, también adjudicada en este caso a la empresa Construcciones Lázaro, se sumará a la red de movilidad sostenible de la ciudad de Burgos. La ejecución de las obras también comenzará para el mes de enero, tras las fiestas de Navidad.

La tercera de las actuaciones que se ejecutará durante el próximo ejercicio de 2026 es la senda que conectará el barrio de Villatoro con Burgos y con la que será la nueva facultad de Medicina, en el hospital Divino Valles. Está previsto que en la Junta de Gobierno que se celebra mañana se produzcan avances en el proceso de licitación, concretaba el concejal popular. «Esta legislatura vamos a acabar con un récord en la construcción de carriles bici, porque este equipo de Gobierno del Partido Popular cree en la movilidad sostenible», sostuvo.

En este sentido, la alcaldesa subrayó que esta clase de actuaciones son la manera de proponer a los burgaleses que opten por la bicicleta o los vehículos de movilidad personal si así lo desean.

Varios concejales del PSOE como José María Romo, Lola Ovejero y Virginia Escudero acompañaron a la alcaldesa y al concejal de Movilidad en esta inauguración, por recordar que los fondos europeos que han permitido financiar esta obra se consiguieron en el pasado mandato.