Herido leve tras chocar contra un vehículo aparcado en la calle Vitoria

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre de unos 75 años ha resultado herido este miércoles en Burgos a raíz de un accidente de tráfico en la calle Vitoria. El suceso, al filo de las 4 de la tarde, ha movilizado a la Policía Local y Nacional, así como a Emergencias Sanitarias del Sacyl.

El siniestro, producido a la altura del 115 de la calle Vitoria a escasos metros del cruce con la calle Bartolomé Ordóñez, se debió al impacto entre el coche en el que viajaba el varón con otro vehículo que se encontraba estacionado. Todo apunta a que el choque se debe a una pérdida de control del vehículo debido a la lluvia.

Policía Local y ambulancia en el lugar del suceso.ECB

Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones policiales, una de la Unidad de Atestados, y una ambulancia. No en vano, fuentes del 112 confirman que el herido, de carácter leve, logró salir sin mayor problema del turismo. Aun así, se ha decidido prestarle asistencia sanitaria para comprobar su estado.

Apenas 20 minutos más tarde, la sala de operaciones del 112 recibía otro aviso. En este caso, alertando de un accidente entre una bicicleta y un turismo en la calle Pessac, en el entorno del G-3.

Con los cuerpos policiales sobre aviso, también se envió una ambulancia al lugar de los hechos para atender a la ciclista, una mujer de 30 años.