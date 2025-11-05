Piden 8 años de cárcel para un traficante sorprendido con 2 litros de ketamina

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Fiscalía solicita una pena de 8 años de prisión para A.C.I. por un delito de tráfico de drogas tras ser interceptado el vehículo que conducía por la Policía el pasado mes de febrero mientras transportaba dos litros de ketamina, una de las mayores cantidades de esta sustancia incautadas por la Policía en Burgos. Además, el Ministerio Público pide una pena de tres años de cárcel para P.M.R.C, que viajaba con el otro acusado en el coche.

Los hechos que enjuiciará la Audiencia de Burgos este viernes 7 de noviembre se remontan a comienzos de este año, cuando una investigación del Grupo de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la comisaría de Burgos, bautizada operación 'Glokoso', determina que el acusado se dedicaba al tráfico de drogas, para lo que utilizaba el vehículo de empresa para la que trabajaba como repartidor.

El 8 de febrero de este año, efectivos de la Policía Nacional interceptaron el coche particular que conducía A.C.I. y en el que iba de copiloto el otro acusado. Los agentes localizaron en el suelo de los asientos traseros cuatro bolsas con cerca de un kilo de marihuana. Junto a la rueda de repuesto, la Policía localizó una garrafa con dos litros de ketamina. Ambos fueron detenidos.

P.M.R.C., que había sido puesto en libertad, acudió horas después voluntariamente a la comisaría de Policía, donde entregó 22,05 gramos de MDMA (cristal), mientras que la pareja del otro acusado se presentó también en la comisaría para entregar 115 gramos de marihuana del acusado. Toda la droga incautada al principal acusado habría alcanzado un valor de 115.281,55 euros en el mercado ilícito.