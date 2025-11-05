Segundo accidente en Burgos entre una bicicleta y un turismo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La jornada de lluvia y viento está dejando varios accidentes en Burgos, dos de ellos entre bicicletas y vehículos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía a las 18.55 horas una llamada en la que se informaba de un accidente entre un turismo y una bicicleta en la avenida de Cantabria.

El centro de emergencias avisó a la Policía Nacional, a Policía Local y a Emergencias sanitarias - Sacyl que envía recursos para atender a un ciclista de unos 25 años herido y consciente.

En el otro accidente entre una bicicleta y un turismo en la calle Pessac, la llamada de aviso entraba a las 16.19 horas en el servicio de emergencias en el entorno del G-3.

Con los cuerpos policiales sobre aviso, también se envió una ambulancia al lugar de los hechos para atender a la ciclista, una mujer de 30 años.