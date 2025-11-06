La compañía TeaTrueba de Espinosa de los Monteros se hace con el primer premio del Certamen Provincial de Teatro 2025

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Reconocer el teatro amateur y su importancia en la vida cultural de la provincia». Con estas palabras arrancó el presidente de la Diputación, Borja Suárez, la entrega de premios del Certamen Provincial de Teatro de Burgos 2025. «Son muchas las veces que el teatro protagoniza las actividades del calendario cultural de la provincia y durante todo el año», recordó momentos antes de la entrega de los reconocimientos, al tiempo que afirmó que «la cultura es para la Diputación de Burgos un patrimonio incalculable, nuestra mejor carta de presentación y una palanca de apoyo para el futuro».

El certamen han contado con la participación de siete compañías de la provincia y ha sido la compañía TeaTrueba, con la obra ‘Deconstruyendo PIC-NIC’ dirigida por David J. Díaz, la que se ha hecho con el primer premio del concurso.

Esta obra, que mezcla teatro de lo absurdo y poesía, lanza un mensaje claro sobre lo irracionacional de las guerras. Se trata de una nueva versión de una de las obras más representadas mundialmente, basada en el texto de Fernando Arrabal ‘Pic-nic’. «El teatro es muy importante, más de lo que se aprecia. El teatro es empatía, es colocarse en el otro y es trabajo en equipo», señaló el propio director de la obra ganadora. «Para los pueblos es una vivencia que enriquece y ojalá nunca nos olvidemos de esta forma de arte», añadió.

El segundo premio ha sido concedió al Grupo Teatral ‘El duende’ con la obra ‘Conversaciones con mamá’, que trata la relación de una madre y un hijo. La madre, de 82 años, se las arregla sola y sobrelleva su vejez con dignidad, pero un día la empresa para la que trabaja su hijo Jaime, de 52 años, lo deja en la calle por razones de ajustes. Esta situación le lleva a la decisión de vender la casa en la que vive mamá, pero su madre no piensa lo mismo.

La obra pretende ensalzar las virtudes de la ancianidad, apuntando a una sociedad que tiende a ignorar que en la sabiduría de la vejez está el sentido de la propia vida.

Por último, el tercer premio ha sido para el Grupo de Teatro Escena3 con la obra ‘Lavar, marcar y enterrar’ que cuenta la historia de una peluquería de Malasaña que se convierte en refugio, trinchera y confesionario de cuatro personajes que deberían estar en cualquier otro sitio.

Además de las compañías finalistas también participaron el grupo de teatro Cuadro Artístico Mirandés de Miranda de Ebro; la asociación teatral Segundo Acto de Aranda de Duero; el grupo de teatro La Jarrilla de Villayuda; la asociación La Mueca de Burgos y el grupo de teatro Goumiel de Gumiel de Mercado.

Otros premios

Por otra parte, se entregó el premio a Mejor Escenografía a ‘Sé infiel y no mires con quién’ de Cuadro Artístico Mirandés y la Mejor Dirección ha recaído en David José Díaz de Teatrueba

El premio a Mejor Actor Protagonista ha sido para Javier Pérez por su papel de Óscar en ‘Sé infiel y no mires con quién’ y el de Mejor Actriz Protagonista para Alicia Benito de La Mueca y Begoña Mateo, de El Duende.

El reconocimiento a Mejor Actriz de Reparto fue para Ana Rosa Alonso y para Raquel Aparicio por su papel en ‘El Vuelo de las Palomas’ de la compañía Segundo Acto. Por su parte, el premio al Mejor Actor de Reparto recayó en Víctor Manuel Sanz por su papel en ‘Lavar, Marcar y enterrar’.

El Certamen Provincial de Teatro de Burgos es «una actividad que nos enorgullece especialmente por su compromiso con la provincia y por acercar la cultura a los pueblos», aseguró el presidente de la Diputación. Así, afirmó que el compromiso de la Administración provincial para por «seguir trabajando con el teatro amateur, que es un teatro en mayúsculas».