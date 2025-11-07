Ayala planifica una primera fase de Expo Burgos con un graderío ajardinado y 1.600 plazas de aparcamiento

Vista de la parcela de Villalonquéjar, en la calle Valle de Zamanzas, llamada a convertirse en un recinto ferial bautizado como Expo Burgos.Tomás Alonso

El recinto ferial Expo Burgos comienza a definirse sobre el papel. Y si bien en una primera fase se desarrollará una importante explanada para eventos de gran formato su coste estará por encima de los 6 millones de euros, lo que da una idea aproximada de la relevancia de transformar una parcela de la ampliación del polígono de Villalonquéjar IV, en lugar capaz de acoger todo tipo de acontecimientos comerciales, lúdicos o deportivos.

El proyecto completo de Expo Burgos contará con más de 200.000 metros cuadrados, y estará constituido por tres elementos principales, como son un edificio administrativo representativo, en el que se centralizarán las funciones de actividad cotidianas, pabellones feriales y la zona exterior.

La primera fase afecta al espacio exterior con una extensión de 112.088 metros cuadrados en la calle Valle de Zamanzas. La explanada principal será de 12.800 metros cuadrados, pero irá acompañada de una grada ajardinada, 20.000 metros cuadrados; espacio para restauración, 600 metros cuadrados; zona de palcos, 1.200 metros cuadrados; zonas de servicios, 6.400 metros cuadrados; servicios higiénicos, 400 metros cuadrados, y tres zonas de aparcamiento para dar cabida a 1.600 vehículos. Los estacionamientos ocuparán una parte muy relevante de la parcela, ya que dos de ellos acogerían 400 plazas cada uno, y el tercero 800.

Con estas premisas ideadas por el equipo de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, se pone en marcha un concurso de proyectos en el que se buscan ideas creativas y soluciones técnicas para dar vida al nuevo recinto ferial de la ciudad, que es el primer gran proyecto que presentó Cristina Ayala tras tomar posesión del cargo de alcaldesa en junio de 2023.

Los estudios de arquitectura que se interesen en concursar deberán describir un espacio capaz de acoger cualquier evento, pensado especialmente para grandes conciertos y festivales, puesto que es una de las carencias que tiene la capital burgalesa. El equipamiento que se proyecte debe configurarse como un punto de encuentro para burgaleses y visitantes, así como un icono que represente al tejido empresarial de la ciudad.

Una de las particularidades más interesantes es que se quiere aprovechar el fuerte desnivel que presenta la parcela escogida para el desarrollo de Expo Burgos, para crear una grada natural ajardinada de 20.000 metros cuadrados y el espacio exterior del complejo deberá asimiliarse al de un parque periurbano.

El equipo de Gobierno se había marcado como prioridad encargar dentro de este año la redacción del proyecto, para contar con el trabajo a lo largo de 2026, si bien será una labor compleja, por la relevancia de la encomienda que incluye un concurso de ideas con varias fases hasta concluir la entrega del proyecto de ejecución, así como la dirección de la obra posterior.

Calle Valle de Zamanzas, en el polígono de Villalonquéjar, el lugar escogido para el recinto ferial.©Tomas Alonso

Si desde Urbanismo se concede a este contrato algo más de 600.000 euros, se prevé que el desarrollo de la primera fase alcance un coste de más de 6 millones de euros, de un proyecto que completo, con las edificaciones que se desarrollen más adelante, alcanzaría los 20 millones de euros.

La alcaldesa Cristina Ayala veía viable el pasado julio que las obras de la primera fase del recinto puedan comenzar a finales de 2026 si este año se saca el pliego para sacar a concurso la redacción del proyecto. Pues bien, este pliego ya está listo y en breve se publicará para ir dando paso a las siguientes fases administrativas.

El tiempo estimado para desarrollar las obras es de aproximadamente 12 meses, ya que se considera la parte más fácil del complejo que se prevé más a futuro, que alcanzará un desarrollo de 201.782,76 metros cuadrados.

Expo Burgos se concibe como un espacio exterior de demostración, acciones comerciales y eventos, complementario al Fórum Evolución Burgos, que supuso un gran salto para la ciudad. La capital, por fin, contaba con un equipamiento de primer nivel, dotado de un gran auditorio, una sala de congresos y otra serie de espacios expositivos y de servicio adicionales, destinados a la celebración de congresos y eventos de todo tipo.

A pesar de este salto cualitativo, el equipo de Gobierno considera que Burgos adolece de un lugar en el que poder albergar otro tipo de eventos profesionales de carácter ferial o comercial, que requieren espacios de mayor superficie y con otra caracterización constructiva. Con Expo Burgos se conseguiría ampliar el abanico de eventos o certámenes que se puedan realizar en nuestra ciudad.

Ayala defiende que este espacio mejorará la imagen y la reputación de la ciudad y su proyección hacia el exterior como ciudad industrial y empresarial.

Desde que en junio de 2023, la alcaldesa presentó su proyecto estrella, en estos dos años el equipo de Gobierno ha estado centrado en los trámites urbanísticos, ya que ha sido necesario modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El Ayuntamiento de Burgos aprobó en diciembre de 2023 la modificación urbanística para unir las parcelas necesarias y disponer de un total de 205.000 metros cuadrados.