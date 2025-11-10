El PP alerta del colapso del suministro eléctrico industrial en Burgos: "Están en riesgo 3.500 millones en inversiones"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El senador del Partido Popular por Burgos, Javier Lacalle, alerta de la "situación trágica y de extrema urgencia" que atraviesa la provincia debido al colapso del suministro eléctrico que padece, lo que, según denunciaba, pone en riesgo miles de empleos e inversiones industriales millonarias.

Lacalle detallaba al respecto que Burgos es provincia con "la peor situación de Castilla y León" en capacidad eléctrica, ya que "estamos a cero, completamente saturados, sin margen para atender las peticiones de grandes compañías que quieran instalarse. Explicó que, mientras en el conjunto del país este indicador ronda el 15%, en Burgos "es cero", lo que impide la llegada de nuevas industrias.

El senador recordó que tradicionalmente los problemas de la provincia estaban ligados a la falta de suelo industrial, "pero hoy el problema no es el suelo, sino la energía" y cifró en 3.500 millones de euros la inversión que perderá la provincia de no revertirse esta situación, cuantía que en Castilla y León se eleva a 15.000 millones. "Hablamos de miles de puestos de trabajo durante los próximos años", subrayó, para evidenciar el dramatismo.

En este sentido, el 'popular' criticó la falta de inversión por parte del Gobierno central y la rigidez normativa que impide el desarrollo de nuevas conexiones eléctricas, causas fundamentales del problema.

Para poner remedio, indicó, el Senado aprobó la semana pasada una moción del Grupo Popular que insta al Ejecutivo a actuar "con urgencia para garantizar el suministro energético" y a atender las alegaciones de la Junta de Castilla y León para el refuerzo de la red de transporte de electricidad en relación con la planificación 2025-2030.

Con todo, mientras el Gobierno reacciona, la acción más relevante a juicio de Lacalle es la reciente aprobación de dos enmiendas a la nueva Ley de Transportes de Óscar Puente "impulsadas por el PP en coordinación con el PNV". La primera modificación elimina la norma que prohíbe más de un enganche eléctrico por punto de suministro y la segunda modifica la Ley del Sector Eléctrico de 2013 para "agilizar los permisos sin esperar la planificación estatal", exigencia que puede demorar las autorizaciones varios años. Estas medidas, aseguró, "suponen un cambio importantísimo para facilitar el suministro eléctrico a las industrias" y entrarán en vigor en breve de aprobarse la norma enmendada en el Congreso, lo que parece factible dado el apoyo de la formación vasca, clave para inclinar la balanza.

El senador denunció también la "paradoja energética" que vive la comunidad, pues "Castilla y León produce más energía de la que consume, pero no puede suministrarla porque las redes están saturadas". Añadió que esta situación de colapso general "pone en riesgo proyectos estratégicos como el Parque Tecnológico de Burgos", cuya fase de comercialización, que arrancará en 2027, se verá "sin duda" afectada por falta de conexión, tras años a la espera de culminar las obras.

Lacalle reclamó al Gobierno que "deje de mirar hacia otro lado" y actúe "cuanto antes" para frenar la pérdida de "oportunidades históricas" de desarrollo industrial en la provincia.