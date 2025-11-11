El compromiso verde de Cajaviva no para de crecer

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Las perspectivas no son nada alentadores, el calentamiento del planeta sigue aumentando y no hay más que "noticias inquietantes", como recuerda el director general de Cajaviva Caja Rural, Ramón Sobremonte. En los últimos tres años se han registrado las temperaturas medias y no se ha cumplido el compromiso adoptado en la cumbre del clima de París de hace 10 años de no superar en un grado y medio la temperatura media previa a la industrialización y "ya lo hemos superado".

Con este contexto "no vamos por buen camino", así que solo queda aportar "un granito de arena" para tratar de revertir la situación. Algo que la entidad bancaria lleva haciendo desde hace tres años de la mano de la Fundación Oxígeno, a través del proyecto 'Bosque de Cajaviva', al que se van añadiendo nuevas medidas para reducir la huella de carbono.

Se trata de una "línea estratégica" para Cajaviva, un avance en la sostenibilidad que en estos tres años ha dado resultados positivos para compensar las emisiones de CO2 de la caja. En estos tres años de vigencia del convenio con Fundación Oxígeno se han compensado 800 toneladas de CO2 y se han plantado 8.000 átboles, en el proyecto se incluye la provincia de Segovia, donde se han plantado hasta la fecha 1.277 árboles en Navares de las Cuevas. El resto, más de 6.790 se han plantado en 9,52 hectáreas de Caleruega. Una de las novedades de este año es que la plantación se va a realizar en Masa, para distribuir el bosque de forma homogénea por la provincia. En este periodo se han destinado 80.000 euros al proyecto.

El balance de estos tres años también permite ver cómo ha reducido sus emisiones la entidad bancaria, periodo en el que ha habido "un cambio radical". Cuando empezó el acuerdo con Fundación Oxígeno, Cajaviva emitía 400 toneladas de CO2 al año, teniendo en cuenta que se trata de una actividad que sea muy contaminante. En la actualidad, las emisiones anuales son de 28 toneladas.

Desde la entidad se quiere ir más allá y se va a compensar las emisiones indirectas, las que emiten los trabajadores en los desplazamientos, ya que la red de oficinas es "muy capilar", por lo que los empleados deben recorrer varios kilómetros todos los días para acudir a sus puestos de trabajo. La estimación de estas emisiones hacen que se quiera compensar 190 toneladas de CO2, con la plantación de 1.900 árboles adicionales.

El presidente de la Fundación Oxígeno destaca el compromiso de Cajaviva con la sostenibilidad, "cada vez son más las entidades bancarias comprometidas" y Cajaviva es "un referente". Recordó que el proyecto cuenta con el sello oficial de compensación de la huella de carbono y está inscrito en el registro oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.