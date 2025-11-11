850 candidatos y 55 empleos disponibles para hostelería en Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Cocineros, pinches, camareros de barra, mesa o piso; recepcionistas, personal de mantenimiento... La hostelería burgalesa demanda mano de obra y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) trata de facilitar dicha búsqueda a través de una singular iniciativa: entrevistas exprés de 15 minutos. Con 850 candidatos previamente inscritos, se ofertan 55 puestos de trabajo.

«En una entrevista, la primera toma de contacto es como el amor a primera vista. En cuanto ves al candidato, ves si quiere trabajar o no», declaraba este martes Enrique Seco, presidente de la Federación de Hostelería de Burgos, mientras los primeros aspirantes presentaban sus credenciales a los contratantes en el Centro de Formación para el Empleo. Personas de todas las edades, aunque mayoritariamente jóvenes, a los que se exigía un requisito de antemano: tres meses de experiencia como mínimo en los últimos dos años.

La propuesta, con 19 empresas participantes, avala el «éxito» de las dos convocatoria previas en Salamanca y Valladolid. Según detalló el gerente del Ecyl, Jesús Blanco, se presentaron 900 y 960 personas, respectivamente, y se cerraron más de 60 contratos en ambas citas. En el caso de Burgos, el presidente de la Federación confía en cubrir todos los puestos ofertados.

Al igual que en el resto del país, el sector ansía cubrir diferentes áreas. «Sigue habiendo la misma demanda», enfatizaba Seco pese a ser consciente de que se ha experimentado un ligero bajón tras la época estival. No en vano, la Navidad está a la vuelta de la esquina y, en estos momentos, se estima un déficit de plazas sin cubrir que ronda el 25%.

Más allá de la urgencia navideña, los hosteleros burgaleses prevén que en 2026 acechará «el mismo problema». Blanco, por su parte, no dudó en recordar que el sector genera 75.000 empleos directos en la Comunidad. Se trata, por lo tanto, de «un motor para la economía» que se nutre de otros ámbitos como el turismo o la cultura.

En base a ello, el gerente del Ecyl recordó que la Junta destinó el año pasado 2,6 millones de euros que permitieron financiar 47 cursos que beneficiaron a 468 demandantes de empleo. Asimismo, se invirtió un millón de euros a mayores para 149 acciones formativas por las que desfilaron 2.124 personas.

También se contribuyó, inyectando dinero público, a promover la transformación de contratos temporales en indefinidos, ampliaciones de jornada o la conciliación laboral. En concreto, 170 empresas acudieron al Ecyl para incrementar sus plantillas. La inversión, según precisó Blanco, superó los 2,7 millones.

En paralelo, el Gobierno autonómico también ofrece ayudas para favorecer la incorporación de personal en el sector privado. En concreto, 4.100 euros por contrato a los que se suman otros 1.000 para las empresas de hostelería.