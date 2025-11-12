Herido un joven de 19 años en una salida de vía en la AP-1 en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un joven de 19 años resultó herido tras sufrir un accidente en la AP-1, en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 11.31 horas en la que se informaba de la salida de vía de un turismo en Briviesca, a la altura del kilómetro 40 de la AP-1, sentido Burgos.

En el aviso se informa de que el conductor, que es un varón de 19 años, está consciente y que se encuentra fuera del vehículo, en principio leve. El 1-1-2 avisó del accidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.